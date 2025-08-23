Fußball - 2. Liga: Schalke feiert Comeback-Sieg gegen Bochum

Der FC Schalke 04 hat mit toller Moral ein fast schon verloren geglaubtes Spiel noch gedreht: Im Zweitliga-Revierderby gegen den VfL Bochum siegten die Knappen mit 2:1.

Der Vater des Sieges: Schalkes Bryan Lasme feiert seinen Treffer zum 2:1 gegen Bochum. Quelle: firo Sportphoto

Der FC Schalke 04 hat das erste Zweitliga-Duell mit dem Nachbarn VfL Bochum nach Rückstand mit 2:1 (0:0) gewonnen. Durch den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel hat das Team von Trainer Miron Muslic nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto - in den vergangenen beiden Zweitliga-Jahren war S04 jeweils schlechter gestartet.

Hasan Kurucay (76.) und Bryan Lasme (79.) sorgten mit einem späten Doppelschlag für den siebten Heimsieg in Folge gegen den VfL, der mit drei Zählern auf der Stelle tritt. Gerrit Holtmann (65.) hatte den Bundesliga-Absteiger zunächst in Führung gebracht, vor der Pause war zudem Kevin Vogt mit einem Handelfmeter an S04-Torhüter Loris Karius gescheitert (25.).

Erstes Zweitligaduell zwischen S04 und Bochum

Das 61. Ligaspiel zwischen beiden Klubs seit 1963 war das erste im Unterhaus - und mit 62.083 Fans ausverkauft. Im mäßigen ersten Durchgang hatten beide Teams je eine Großchance: Vogt scheiterte mit einem halbhohen Versuch vom Punkt an Karius. Zuvor hatte Hasan Kurucay den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt und Schiedsrichter Frank Willenborg hatte einen Hinweis vom Videoschiedsrichter bekommen. Auf der Gegenseite fand der Ex-Bochumer Christopher Antwi-Adjei seinen Meister in Keeper Timo Horn (45.+3).

Dem VAR sei Dank: Der 1. FC Kaiserslautern schlägt Schalke 1:0 dank eines Elfmeters, der erst nach Intervention aus Köln gegeben wird. Später bewahrt der VAR den FCK vor einer Roten Karte. 11.08.2025 | 6:09 min

Nach der Pause durfte Bochum dann dank des zweiten Saisontreffers von Holtmann auf seinen ersten Sieg auf Schalke seit Oktober 2003 hoffen. Einen Schuss von Mats Pannewig ließ Karius zur Seite abprallen, Holtmann reagierte am schnellsten und schob den Ball ins lange Ecke.

Doch die Führung reichte nicht, weil Schalke in der Schlussphase vom Publikum angetrieben noch einmal alles nach vorne warf und sich zweimal belohnte. Den Schuss des erst am Tag vorher von Holstein Kiel verpflichtete Finn Porath lenkte Kurucay zum Ausgleich ins Tor und Lasme sorgte kurz darauf für den Endstand.

Der FC Schalke startet in die neue Saison wie die Feuerwehr. Gegen die hoch gehandelte Hertha führen die Knappen schnell mit 2:0 und feiern einen hochverdienten Auftaktsieg. 04.08.2025 | 9:17 min