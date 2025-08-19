  3. Merkliste
Hansi Flick - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Hansi Flick

Hansi Flick ist ein deutscher Fußballtrainer, der aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Zuvor war Flick Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Als Coach des FC Bayern München gewann er 2020 das historische Sextuple. ZDFheute informiert: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Hansi Flick in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Hansi Flick

Biografie

Hans Dieter Flick wurde am 24. Februar in Heidelberg geboren. Er spielte als Mittelfeldspieler unter anderem für den FC Bayern München und den 1. FC Köln. Als Trainer startete er seine Laufbahn bei Victoria Bammental, wechselte im Jahr 2000 zur TSG Hoffenheim. Von 2006 bis 2014 war er Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Als Trainer von Bayern München gewann Hansi Flick 2020 das Sextuple innerhalb eines Kalenderjahres. Als Trainer der Nationalmannschaft hatte Flick 2021-2023 wenig Erfolg und seit 2024 ist er Trainer des FC Barcelona, wo er bereits im ersten Jahr das spanische Triple gewann.

