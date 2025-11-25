Der FC Chelsea hat den FC Barcelona in der Champions League klar geschlagen. Die Katalanen spielten dabei eine Halbzeit lang in Unterzahl.

Bejubelte mit seinem FC Chelsea einen deutlichen Sieg gegen Barcelona: Enzo Fernandez Quelle: AP | Kin Cheung

Der FC Chelsea hat dem FC Barcelona am fünften Spieltag der aktuellen Champions-League-Saison eine deutliche Niederlage zugefügt. Das Team von Trainer Hansi Flick unterlag in London mit 0:3 (0:1).

Chelsea hatte in einer starken ersten Halbzeit zunächst Pech, dass gleich zwei Treffer von Enzo Fernandez aberkannt wurden. Die Londoner gingen dann durch ein Slapstick-Eigentor von Jules Koundé in Führung (27.), der bei einem Durcheinander im eigenen Strafraum einen Mitspieler kurz vor der Linie tunnelte.

Mittwochsspiele kompakt: Mit Brügge - Barcelona, Pafos - Villarreal, Inter - Quairat, Ajax - Galatasaray, Marseille -Atalanta, Quarabag - Chelsea. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 05.11.2025 | 5:57 min

Kurz vor der Pause verlor Barcelona auch noch Verteidiger Ronald Araújo nach einer Gelb-Roten Karte (44.).

Barcelona nahezu chancenlos

Nach der Pause ging es direkt so weiter. Nach einem weiteren aberkannten Chelsea-Tor erzielten Estevao (55.) und Liam Delap (73.) die weiteren zählenden Treffer für die Londoner. Barcelona war bis auf eine gute Gelegenheit für Ferran Torres in der Anfangsphase chancenlos.

Was für ein beschissener Abend. In solchen Spielen muss man konkurrenzfähiger sein. So ist es unmöglich, zu gewinnen. „ Eric García

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

Chelsea springt mit nun zehn Punkten auf Platz fünf und hat gute Chancen, unter die Top-Acht und damit direkt ins Achtelfinale zu kommen. Barcelona dagegen bleibt mit sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.