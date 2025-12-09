Champions League: Mit Trainer Flick gegen das Eintracht-Trauma

Der Besuch aus Frankfurt weckt in Barcelona düstere Erinnerungen an eine legendäre Faninvasion. Der Verein baut vor - und sieht sich auch sportlich wieder in Form.

Ein selbstbewusster FC Barcelona empfängt am Dienstag die kriselnde Eintracht aus Frankfurt. Barca-Trainer Hansi Flick warnt vor der Anpassungsfähigkeit der SGE. 08.12.2025 | 1:12 min

Der 14. April 2022 gilt als schwarzer Tag in der Geschichte des FC Barcelona. Ohnehin waren die Zeiten so erfolglos, dass der verschuldete Verein nach einem Abstieg aus der Champions League nur noch in der Europa League spielte. Und dann kam auch noch Eintracht Frankfurt. Oder besser gesagt: Die Fans der Eintracht.

Es war Gründonnerstag, viele Einheimische ließen sich auf dem Weg ins lange Osterwochenende nicht von Europas zweiter Spielklasse aufhalten. Der Enthusiasmus der reiselustigen Eintrachtler bescherte ihnen ein gutes Geschäft beim Weiterverkauf ihrer Tickets.

Etliche Frankfurter erwarben Eintrittskarten aber auch über die Plattform des FC Barcelona. Es genügte eine nicht-deutsche Kreditkarte.

Fan-Invasion der Eintracht-Fans am 14. April 2022. Das soll und darf sich aus Sicht des FC Barcelona nicht wiederholen. Quelle: ddp

30.000 Hessen im Camp Nou

Im Ergebnis waren rund 30.000 Frankfurter im Camp Nou. Das wirkte wie eine Mehrheit. Die Barça-Spieler schienen irritiert ob der ungewohnten Verhältnisse, die der Eintracht umso euphorisierter. Frankfurt siegte nach Remis im Hinspiel mit 3:2 und gewann einen Monat später gleich den ganzen Wettbewerb.

Was den hessischen Anhängern als historischer Coup gilt, erlebten die Einheimischen damals als Schmach. Barcelonas Präsident Joan Laporta musste sich mehrfach erklären, eine interne Untersuchung wurde eingeleitet. Nie wieder würde derartiges passieren, versprach Laporta.

Klub-WM-Sieger FC Chelsea hat in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team aus London bezwang Hansi Flicks FC Barcelona hochverdient mit 3:0. 26.11.2025 | 1:31 min

Champions League auf der Baustelle

Die Probe aufs Exempel soll heute erfolgen. Das Camp Nou wird umgebaut, erstmals seit über zwei Jahren steigt wieder ein Champions-League-Spiel in der Arena. Und zum Neubeginn vor derzeit nur 46.000 erlaubten Zuschauern kommt just die Eintracht. Barça hat strenge Kontrollen angekündigt.

Mit Ausnahme des von der Uefa vorgeschriebenen Gästekontingents von fünf Prozent und von VIP-Paketen durften nur Barça-Mitglieder ein Ticket erwerben. Dadurch soll haftbar gemacht und mit Disziplinarmaßnahmen belegt werden, wer seine Karte weiterverkauft.

Hunderte solcher Fälle seien schon entdeckt und die entsprechenden Tickets annulliert worden, heißt es. Auch sollen die Tickets beim Einlass mit dem Personalausweis abgeglichen werden.

Pedri und Raphinha sind zurück

Barcelona fühlt sich bereit - auch sportlich. Nach der schmerzhaften 0:3-Niederlage am letzten Champions-League-Spieltag bei Chelsea hat der amtierende Meister in der Liga die Tabellenführung von Real Madrid erobert.

Das Comeback von Regisseur Pedri und Angreifer Raphinha revitalisierte die Mannschaft beim Spitzenspiel gegen Atlético Madrid (3:1), zuletzt brillierte Jungstar Lamine Yamal am Samstag während des 5:3 bei Betis Sevilla in neuer Position als zentrale Halbspitze.

Eine Idee von Trainer Hansi Flick - der diese Saison bisweilen angespannter wirkt, aber zuletzt auch durch weitere Maßnahmen wieder für Fanstolz sorgte.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen spricht nach der Aussöhnung mit dem FC Barcelona bei der Teampräsentation zu den Fans. Sportlich ist seine Zukunft aber weiter offen. 11.08.2025 | 0:55 min

Flicks Aufstellungen brechen Rekorde

Bei Betis bot er mit einem Durchschnittsalter von 23,3 Jahren die jüngste Barça-Elf seit 95 Jahren auf. Bereits am Samstag zuvor hatte er gegen Alavés eine Startelf mit neun Katalanen auf den Rasen geschickt; das hatte es seit 1959 nicht mehr gegeben.

So viel Kritik das Finanzgebaren des Vereins auf sich ziehen mag - zuletzt etwa von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß -, so vorbildlich bleiben Barças Jugendarbeit und Verwurzelung in der Region. Vergleichbar wäre, wenn die Eintracht mit neun Hessen spielte.

Die ersten Acht sind noch erreichbar

Vor dem Besuch aus der Heimat strahlt Flick wieder seinen gewohnten Optimismus aus. Am Montag zeigte er sich "happy" über die Formsteigerung seines Teams, das in der Champions League erst sieben Punkte hat. Nach den Erfahrungen aus der Vorsaison würden jedoch 16 Punkte für einen Platz unter den ersten Acht und damit der Vermeidung des Playoff reichen.

Barça könnte das gerade noch schaffen. Voraussetzung dafür ist zunächst ein Sieg gegen die Eintracht. Zumindest an der Publikumsmehrheit dürfte es diesmal nicht scheitern.

Paris Saint-Germain macht beim FC Barcelona aus einem 0:1 einen 2:1-Sieg. Dabei zeigt der Titelverteidiger abermals seine Spitzenklasse. 01.10.2025 | 2:57 min

