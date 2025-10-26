Real Madrid hat sich im Clásico gegen den FC Barcelona mit 2:1 durchgesetzt. Hansi Flick erlebt die erste Niederlage unter seiner Ägide von der Tribüne aus.

Jude Bellingham erzielte das 2:1 für Real Madrid im Clasico gegen Barcelona. Quelle: AFP

Hansi Flicks famose Clásico-Serie ist in einem wilden Spiel gerissen. Ohne den gesperrten Trainer verlor der FC Barcelona einen einmal mehr spektakulären Ligagipfel beim Erzrivalen Real Madrid mit 1:2 (1:2). Damit liegen die vom Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierten Königlichen schon fünf Punkte vor dem Titelverteidiger.

Die Saison ist noch lang, wir haben noch 28 Spiele. Die aktuelle Situation macht uns keine Angst. „ Flicks Assistent Marcus Sorg

Tore von Ausnahmestürmer Kylian Mbappé (22.) und dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham (43.) brachten Madrid den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel, Mbappé scheiterte zudem mit einem Handelfmeter (52.).

Für die Katalanen erzielte Fermín López (38.) in einer Partie mit zahlreichen spektakulären Szenen den zwischenzeitlichen Ausgleich, Barcas Pedri sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+10).

Paris Saint-Germain macht beim FC Barcelona aus einem 0:1 einen 2:1-Sieg. Dabei zeigt der Titelverteidiger abermals seine Spitzenklasse. 01.10.2025 | 2:57 min

Flick hatte seine bisherigen vier Clásicos allesamt gewonnen, nun aber musste er von der Tribüne aus zusehen wie seine Serie riss. Grund für die Verbannung Flicks war die Gelb-Rote Karte im Spiel gegen Girona. Auf der Bank saß somit sein Assistent Marcus Sorg.

Mbappé und Bellingham entscheiden Clásico früh

Zu sehen bekamen Flick von oben und Sorg von unten ein gewohnt hitziges und temporeiches Duell - und eine stark beginnende Real-Mannschaft. Mbappés erster Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung noch aberkannt (13.), kurz darauf war es dann aber soweit: Bellingham spielte den Franzosen frei, Mbappé vollendete ins lange Eck.

Die Zuschauer bekamen kaum Zeit zum Durchatmen: Fermín nutzte eine Hereingabe von Marcus Rashford aus kurzer Distanz zum Ausgleich, fast im Gegenzug stellte Bellingham den alten Abstand wieder her.

Real Madrid startet mit einem mühevollen Sieg in die Champions League. Beim 2:1 gegen Olympique Marseille braucht es zwei Elfmeter. Dazu sind die Königlichen ab der 72. Minute nur zu zehnt. 17.09.2025 | 3:03 min

Kurz nach der Pause hatte Mbappé bei einem umstrittenen Handelfmeter die Chance zum 3:1, scheiterte aber an Schlussmann Wojciech Szczesny. Barcelona drängte danach auf den Ausgleich, doch ohne den verletzten Torjäger Robert Lewandowski fehlte im Strafraum die wichtigste Anspielstation. So brachte Real den verdienten Sieg ohne größere Probleme über die Zeit.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.