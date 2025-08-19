Kylian Mbappé - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Kylian Mbappé ist ein französischer Fußballspieler. Seit 2017 spielt er für die französische Fußball-Nationalmannschaft, wo er bei der WM 2018 mit nur 19 Jahren Weltmeister wurde. Seit 2024 ist Mbappé Stürmer bei Real Madrid. ZDFheute informiert über Kylian Mbappé: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe.

Aktuelle Nachrichten zu Kylian Mbappé

Biografie

Kylian Mbappé ist 1998 ist Paris geboren. Mit fünf Jahren begann Mbappé bei der AS Bondy mit dem Fußballspielen. 2017 wechselte er zu Paris Saint-Germain. Im gleichen Jahr wurde er mit dem Golden Boy als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet und gewann mit PSG die Meisterschaft, den Pokal und den Ligapokal. Nach seinem Vertragsende bei PSG wechselte er 2024 schließlich in die spanische La Liga zu Real Madrid.

Als Nationalspieler ist Mbappé seit 2017 für die französische A-Nationalmannschaft aktiv. 2018 nahm er erstmalig an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil und wurde mit Frankreich Weltmeister. Mit seiner Teilnahme wurde er zum jüngsten bisher bei einer WM eingesetzten französischen Nationalspieler.