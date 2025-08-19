Kylian Mbappé - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé ist ein französischer Fußballspieler. Seit 2017 spielt er für die französische Fußball-Nationalmannschaft, wo er bei der WM 2018 mit nur 19 Jahren Weltmeister wurde. Seit 2024 ist Mbappé Stürmer bei Real Madrid. ZDFheute informiert über Kylian Mbappé: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe.
Aktuelle Nachrichten zu Kylian Mbappé
Barcelona gegen Real Madrid:Clasico als Meisterschafts-Showdownvon Florian Haupt
Schiri-Zoff, Ausraster, Boykott:Reals Skandal-Saison: Was ist los in Madrid?von Ralf Lorenzen
CL-Aus für den Titelverteidiger:Der große Frust bei Real Madridvon Florian Haupt, Madrid
Real Madrid im Achtelfinale:Mbappe-Dreierpack: Manchester City rausvon Jens Bednarek
Nach verrückter Schlussphase:Real besiegt Manchester City
Ronaldo wird 40:Ein Fußball-Mythos spielt gegen die Zeit
Finale gegen CONCACAF-Sieger:Real Madrid gewinnt Interkontinental-Pokal
Sieg gegen Atalanta Bergamo:Real Madrid gewinnt UEFA-Supercup
Real sucht seine Formation:Wer ersetzt den unersetzlichen Toni Kroos?von Florian Haupt
Vorstellung bei Real Madrid:Mbappé: Der Auserwählte ist endlich da
Spaniens Einzug ins EM-Finale:Yamal und der Triumph des schönen Spielsvon Maik Rosner
EM-Halbfinale gegen Spanien:Les Bleus gewarnt: Flügelspieler entscheidendvon Maik Rosner
Frankreich gegen Belgien:Mbappé und Lukaku: Bei wem platzt der Knoten?von Maik Rosner
Lewandowski kontert Mbappé-Tor:Frankreich verpasst Gruppensieg
Nach Nasenbeinbruch:Frankreichs Mbappé: Gesichtsmaske statt OP
Biografie
Kylian Mbappé ist 1998 ist Paris geboren. Mit fünf Jahren begann Mbappé bei der AS Bondy mit dem Fußballspielen. 2017 wechselte er zu Paris Saint-Germain. Im gleichen Jahr wurde er mit dem Golden Boy als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet und gewann mit PSG die Meisterschaft, den Pokal und den Ligapokal. Nach seinem Vertragsende bei PSG wechselte er 2024 schließlich in die spanische La Liga zu Real Madrid.
Als Nationalspieler ist Mbappé seit 2017 für die französische A-Nationalmannschaft aktiv. 2018 nahm er erstmalig an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil und wurde mit Frankreich Weltmeister. Mit seiner Teilnahme wurde er zum jüngsten bisher bei einer WM eingesetzten französischen Nationalspieler.
