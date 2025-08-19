Neuer Real-Trainer: Mbappé rettet Alonso Liga-Debüt

Xabi Alonso feiert einen erfolgreichen Liga-Einstand als Trainer von Real Madrid - dank Kylian Mbappé. Der Stürmerstar erzielt den 1:0-Siegtreffer gegen CA Osasuna per Elfmeter.

Immer für ein Tor gut: Real Madrids Kylian Mbappé Quelle: AFP | JAVIER SORIANO

Xabi Alonso hat bei seinem Liga-Einstand als Trainer von Real Madrid dank Superstar Kylian Mbappé den erhofften Sieg gefeiert. Die Königlichen gewannen gegen CA Osasuna mit 1:0 (0:0), taten sich trotz klarer Überlegenheit aber über weite Strecken schwer. Die nur kurze Vorbereitungszeit von knapp zwei Wochen wegen der Teilnahme an der Klub-WM machte sich deutlich bemerkbar.

Mbappé erlöste Real in der 51. Minute per Elfmeter. Der französische Nationalspieler war selbst gefoult worden. Am Sonntag geht es für Madrid in Oviedo weiter.

Alonso setzt auf Zeit und Geduld

Alonso steht bei Real nach einer enttäuschenden Saison mit Platz zwei hinter Erzrivale FC Barcelona und dem Ende der Ära von Trainer Carlo Ancelotti unter Druck. Es brauche jedoch Zeit und Geduld, hatte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen vor dem Auftakt betont.

Bis meine Mannschaft Xabi-Alonso-Fußball spielt. „ Alonso über Real Madrid

Schon bei der Klub-WM hatte das nur im Ansatz geklappt. Vor allem die 0:4-Demütigung im Halbfinale gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hatte Spuren hinterlassen.

Nur 15 Tage hatte Alonso nach dem Turnier in den USA Zeit zur Vorbereitung. Im ersten La-Liga-Spiel gegen Osasuna war sein Team zwar extrem dominant, doch gegen die Fünferkette der Gäste fand Real um die beiden Starspieler Vinicius Junior und Mbappé nur selten Lücken.

In Gefahr geriet der Erfolg aber nie, da die Gäste zu verhalten agierten. Die neu gestaltete Real-Defensive um die Zugänge Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Álvaro Carreras wurde nicht gefordert. Osasunas Abel Bretones sah spät die Rote Karte (90.+4).

