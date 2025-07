Bilanz der FIFA-Klub-WM: Eine Premiere, die an vielen vorbeiging

Die Bilder nach dem 3:0 des FC Chelsea im Finale gegen Paris Saint-Germain wollten zu Infantinos Hymne nicht passen. Die unterlegenen Champions-League-Gewinner von PSG ergingen sich nach dem Abpfiff in Rangeleien mit den Londonern. Es wurde geschubst wie bei einer pubertären Pausenhof-Pöbelei.

Klub-WM: Trump stört Siegerehrung

Unter den 32 Teams bei der Klub-WM waren auch die Bayern und der BVB. Wegen dubioser Geldgeber und der zusätzlichen Belastung der Spieler gibt es viel Kritik an der FIFA.

Der politisch und humanistisch denkende Teil des Publikums ist auch deshalb mehr als nur ein wenig irritiert wegen des neuen Turniers, weil dieses maßgeblich aus Saudi-Arabien finanziert wird. Aus jener Monarchie also, die auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen 2025 auf Platz 162 von 180 Ländern landete. Am Tag der Klub-WM-Eröffnung war in Saudi-Arabien der Journalist Turki al-Jasser hingerichtet worden.