Real Madrid hat Olympique Marseille in der Ligaphase der Champions League in Unterzahl geschlagen. Zwei Elfmeter durch Kylian Mbappé sorgten für den 2:1-Erfolg.

Kylian Mbappe (links) nach seinem Tor zum 1:0 mit Mannschaftskollege Arda Guler. Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Xabi Alonso hat als Trainer von Real Madrid ein erfolgreiches Champions-League-Debüt gefeiert. Trotz mehr als halbstündiger Unterzahl gegen Olympique Marseille setzten sich die Königlichen am ersten Spieltag mit 2:1 (1:1) durch.

Zwei Elfmeter von Superstar Kylian Mbappé (29./Foulelfmeter und 81./Handelfmeter) sorgten am Ende für den hart erkämpften Erfolg. In der 71. Minute sah Carvajal für eine Tätlichkeit Rot.

Marseille bestraft Reals schlechte Chancenverwertung

In einer spektakulären Partie war beinahe durchgehend Action im Strafraum geboten, nur ganz selten gönnte sich dieses Spiel mal eine Auszeit. Real hätte bereits nach zehn Minuten 2:0 oder gar 3:0 führen können und Timothy Weah bestrafte die schlechte Chancenverwertung eiskalt: Mason Greenwood nahm Arda Gülers Fehlpass auf und legte den Ball in den Lauf von Weah, der das 1:0 aus dem Nichts erzielte (22.).

Durch einen unstrittigen Elfmeter konnte Mbappé zügig den Ausgleich erzielen (29.). Auch Reals zweiten Treffer in der 88. Minute erzielte Mbappé per Elfmeter. Der Unparteiische entschied äußerst strittig auf Strafstoß, nachdem Facundo Medina den Brasilianer Vinícius Junior im Strafraum von der Kugel trennte. Dabei sprang Medina der Ball jedoch unglücklich an die linke Hand.

In der 71. Minute gab es die Rote Karte für Reals Dani Carvajal, der Gerónimo Rulli im Fünfmeterraum einen Kopfstoß mitgab. Der Marseille-Keeper ging theatralisch zu Boden.

