Rüdiger verletzt: Real-Verteidiger fällt für DFB-Team aus

Verletzung im Training:Nationalspieler Rüdiger fällt wochenlang aus
Nationalverteidiger Antonio Rüdiger wird dem DFB-Team einige Zeit fehlen. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel.
Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger muss wochenlang pausieren. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel und dürfte dem DFB-Team in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.
Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastian am Samstag zu.
Genaue Ausfallzeit Rüdigers nicht bekannt
Eine genaue Ausfallzeit gab der spanische Rekordmeister nicht bekannt. Die Sportzeitung AS schrieb von einer "ernsthaften Verletzung", Medien spekulieren über eine Pause von bis zu zwei Monaten. Weitere Tests sollen in den kommenden Tagen Klarheit bringen.
Für Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern sich damit die Verletzungssorgen. Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt.
Zuletzt zweimal in der Startelf des DFB-Teams
Rüdiger hatte sowohl in der Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden.
Deutschland trifft im Oktober in der WM-Qualifikation auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober). Im November folgen das Rückspiel in Luxemburg (14. November) sowie das Heimspiel gegen die Slowakei (17. November).
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.