Rüdiger verletzt: Real-Verteidiger fällt für DFB-Team aus

Nationalverteidiger Antonio Rüdiger wird dem DFB-Team einige Zeit fehlen. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel.

Wird dem DFB-Team und Real Madrid lange fehlen: Verteidiger Antonio Rüdiger Quelle: ddp | Revierfoto

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger muss wochenlang pausieren. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel und dürfte dem DFB-Team in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastian am Samstag zu.

Genaue Ausfallzeit Rüdigers nicht bekannt

Eine genaue Ausfallzeit gab der spanische Rekordmeister nicht bekannt. Die Sportzeitung AS schrieb von einer "ernsthaften Verletzung", Medien spekulieren über eine Pause von bis zu zwei Monaten. Weitere Tests sollen in den kommenden Tagen Klarheit bringen.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern sich damit die Verletzungssorgen. Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt.

Zuletzt zweimal in der Startelf des DFB-Teams

Rüdiger hatte sowohl in der Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden.

Deutschland trifft im Oktober in der WM-Qualifikation auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober). Im November folgen das Rückspiel in Luxemburg (14. November) sowie das Heimspiel gegen die Slowakei (17. November).

