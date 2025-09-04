WM-Qualifikation: Desaströses Deutschland unterliegt Slowakei

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der WM-Quali enttäuscht. Gegen die Slowakei setzte es eine verdiente Niederlage.

Fassungslos ob der Leistung gegen die Slowakei: Die deutschen Spieler um Serge Gnabry. Quelle: Witters

Enttäuschender Auftakt in die WM-Qualifikation für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. In der Slowakei verlor der Favorit verdient mit 0:2 (0:1). Die Tore für den Gastgeber schossen David Hancko (42.) und David Strelec (55.). Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte dabei sowohl defensiv als auch offensiv gravierende Mängel.

Wir hatten Probleme in allen Phasen. Deshalb haben wir auch verdient verloren. „ Jonathan Tah, Innenverteidiger Deutschlands in der ARD

Erste slowakische Chance nach knapp einer Minute

Knapp drei Monate nach dem enttäuschenden Finalturnier der Nations League durfte der junge Nnamdi Collins direkt von Beginn an auf der Rechtsverteidigerposition starten. Joshua Kimmich kehrte dafür zurück ins defensive Mittelfeld der DFB-Elf, wo er auch in Zukunft wieder die Fäden der Nationalmannschaft ziehen soll.

Die erste dicke Gelegenheit der Partie gehörte aber den Gastgebern aus der Slowakei. Nach einer Flanke von der linken Seite tauchten Lubomir Satka und Milan Skriniar vollkommen frei vor DFB-Torhüter Oliver Baumann auf - trafen jedoch beide den Ball nicht (2.). Glück für Deutschland.

Deutschland ohne Kontrolle

Deutschland bekam von Beginn an kaum Kontrolle über die Partie und leistete sich in der Defensive dazu immer wieder einige Querschläger - so war erneut die Slowakei gefährlich.

Zwei Niederlagen in der Nations League haben der Euphorie rund um das DFB-Team einen herben Dämpfer verpasst. Wo steht die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Jahr vor der WM? 09.06.2025 | 14:07 min

Nach Ballverlust und kurzer Passstaffette tauchte Leo Sauer frei vor Oliver Baumann auf. Der Hoffenheimer Schlussmann parierte stark (21.). Die anschließende Ecke von Ex-Kölner Ondrej Duda flog direkt an den Pfosten.

Nur zwei Minuten später erlief der flinke Sauer den nächsten Steilpass, entwischte dabei Antonio Rüdiger. Erneut stand Baumann der slowakischen Führung im Weg. Immerhin kam Deutschland im Gegenzug zu seinem ersten Abschluss, Mittelstädt scheiterte aber halblinks im Strafraum an Martin Dubravka im Tor der Gastgeber.

Leo Sauer stark

Die Musik spielte primär weiter vor dem deutschen Tor - und vor allem der 19 Jahre alte Leo Sauer von Feyenoord Rotterdam überzeugte. Wieder ließ er Rüdiger im Eins gegen eins alt aussehen, scheiterte diesmal vom Strafraumrand aus zentraler Position am Fuß von Jonathan Tah, der in höchster Not klärte (27.).

Nagelsmann am Seitenrand kochte vor Wut, die DFB-Elf war bis dato defensiv zu anfällig und offensiv ohne jede Durchschlagskraft. Eine starke Einzelaktion von 125-Millionen-Mann Florian Wirtz brachte die zweite deutsche Chance, den Schuss aus rund 12 Metern parierte Dubravka sicher.

Hancko bringt die Slowakei in Führung

Deutschland bekam das Spiel zu keinem Zeitpunkt in der ersten Hälfte in den Griff, und so gingen die Slowaken vollkommen verdient in Führung. Nach Ballverlust Wirtz schalteten die Gastgeber blitzschnell um.

David Strelec legte die Kugel von der Grundlinie in den Rücken der deutschen Abwehr, David Hancko vollendete aus rund acht Metern souverän (42.). Die Hintermannschaft des DFB wurde mit drei Pässen ausgehebelt. Mit dem 0:1 ging es auch in die Pause.

Kurz nach der Pause kam die Nagelsmann-Elf zu ihrer bis dato besten Gelegenheit. Nach langem Ball von Rüdiger setzte Wirtz Leon Goretzka in Szene, der von der Kante des Fünfmeterraums einmal mehr an Dubravka scheiterte (48.).

Strelec erhöht

Trotzdem: Der Favorit zeigte sich defensiv weiterhin anfällig - und wurde erneut bestraft. Wieder reichte ein Ball in die Tiefe um die Abwehr Deutschlands auszuhebeln, aus halbrechter Position ließ Strelec Rüdiger locker stehen und versenkte die Kugel im linken oberen Eck (55.).

Auch danach ließ die deutsche Mannschaft zunächst eine adäquate Reaktion vermissen. Immer wieder schlichen sich teils haarsträubende Fehlpässe ins Aufbauspiel ein.

"Um ehrlich zu sein, ich sehe keinen Spieler hier, der etwas macht", analysierte Bastian Schweinsteiger nach rund 70 Minuten das Spiel der DFB-Elf in der ARD. Die Slowaken indes konzentrierten sich aufs Verteidigen, um ihren Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Deutschland nicht mehr gefährlich

Die DFB-Elf rannte weiter an, suchte nach Lücken, es fehlte jedoch an Kreativität und Durchsetzungsvermögen. Bezeichnend: In der 78. Minute schlug David Raum einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an allen Spielern weit vorbei ins Toraus.

Es passierte bis zum Ende nichts mehr. Die Slowakei feierte den ersten Sieg in einem Pflichtspiel gegen Deutschland überhaupt, für die DFB-Elf die erste Auswärtsniederlage in einer WM-Qualifikation überhaupt. Das Team von Trainer Nagelsmann muss sich gehörig steigern, soll das ausgerufene Ziel, Weltmeister zu werden, ein realistisches bleiben.