Fußball-WM-Qualifikation 2026 im Liveticker verfolgen

Fußball-WM-Quali:Ab 20.45 Uhr: Deutschland gegen die Slowakei

|

Die Qualifikation der Männer für die Fußball-WM 2026 im Überblick: Tabellen, Spiele, Liveticker und mehr finden Sie hier bei ZDFheute.

16:00
KAZ
Kasachstan
Kasachstan
0:1
Wales
Wales
WAL
18:00
GEO
Georgien
Georgien
2:3
Türkei
Türkei
TUR
18:00
LTU
Litauen
Litauen
1:1
Malta
Malta
MLT
20:45
SVK
Slowakei
Slowakei
-:-
Deutschland
Deutschland
GER
20:45
LUX
Luxemburg
Luxemburg
-:-
Nordirland
Nordirland
NIR
20:45
BUL
Bulgarien
Bulgarien
-:-
Spanien
Spanien
ESP
20:45
NED
Niederlande
Niederlande
-:-
Polen
Polen
POL
20:45
LIE
Liechtens.
Liechtenstein
-:-
Belgien
Belgien
BEL
PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER00000:000
1LuxemburgLuxemburgLuxemburgLUX00000:000
1NordirlandNordirlandNordirlandNIR00000:000
1SlowakeiSlowakeiSlowakeiSVK00000:000
  • Qualifikation
  • Playoffs
Do, 04.09.2025
20:45
SVK
Slowakei
Slowakei
-:-
Deutschland
Deutschland
GER
20:45
LUX
Luxemburg
Luxemburg
-:-
Nordirland
Nordirland
NIR
So, 07.09.2025
20:45
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Nordirland
Nordirland
NIR
20:45
LUX
Luxemburg
Luxemburg
-:-
Slowakei
Slowakei
SVK
Fr, 10.10.2025
20:45
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Luxemburg
Luxemburg
LUX
20:45
NIR
Nordirland
Nordirland
-:-
Slowakei
Slowakei
SVK
Mo, 13.10.2025
20:45
NIR
Nordirland
Nordirland
-:-
Deutschland
Deutschland
GER
20:45
SVK
Slowakei
Slowakei
-:-
Luxemburg
Luxemburg
LUX
Fr, 14.11.2025
20:45
LUX
Luxemburg
Luxemburg
-:-
Deutschland
Deutschland
GER
20:45
SVK
Slowakei
Slowakei
-:-
Nordirland
Nordirland
NIR
Mo, 17.11.2025
20:45
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Slowakei
Slowakei
SVK
20:45
NIR
Nordirland
Nordirland
-:-
Luxemburg
Luxemburg
LUX
Slowakei Deutschland
20:15
Für die Slowakei ist das Auftaktspiel gegen den DFB direkt das Spiel des Jahres. Die Falken waren letztmals bei der WM 2010 in Südafrika mit dabei und hoffen nach dem Erreichen des EM-Achtelfinals im vergangenen Jahr nun auf ein Comeback in Kanada, Mexiko und den USA. Dafür benötigen die Osteuropäer allerdings schnell mehr Torgefahr: Bei drei der vier Länderspiele des laufenden Jahres blieben die Slowaken komplett torlos und erzielten lediglich einen Treffer. Den letzten Sieg gab es zudem vor zehn Monaten im November 2024 mit einem 1:0 gegen Estland.
Bulgarien Spanien
20:13
Spanien geht als amtierender Europameister und Weltranglistenzweiter selbstverständlich als haushoher Favorit ins Rennen und alles andere als ein Sieg wäre für die Furia Roja eine Blamage. Auch in der Nations League bewies das Team von Cheftrainer Luis de la Fuente einmal mehr, dass Spanien derzeit zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Im Finale mussten sich die Spanier allerdings Portugal geschlagen geben und verloren mit 3:5 nach Elfmeterschießen.
Liechtenstein Belgien
20:12
Belgien stolperte im ersten Spiel bei den tief verteidigenden Nordmazedoniern und kam nicht über ein 1:1-Remis hinaus. In der zweiten Partie verspielten die Roten Teufel in einem rasanten Duell mit Wales eine 3:0-Führung noch beinahe, schossen nach dem kassierten 3:3-Ausgleich durch de Bruyne aber spät den 4:3-Siegtreffer.
Liechtenstein Belgien
20:03
Die Liechtensteiner bestritten bereits drei Partien und konnte gegen Nordmazedonien (0:3), Kasachstan (0:2) und Wales (0:3) kein Tor erzielen. Ohne Punkt und mit einer Tordifferenz von 0:8 belegen sie den letzten Platz.
Bulgarien Spanien
20:01
In der Gruppe E sind neben Bulgarien und Spanien noch die Türkei sowie Georgien vertreten. Das Match zwischen der Türkei und Georgien entschieden die Türken soeben mit 3:2 für sich und damit sind sie nun vorerst Tabellenführer. Für Bulgarien wäre die Teilnahme an der Endrunde bereits ein Riesenerfolg. Ihr größter Erfolg war das Erreichen des vierten Platzes bei der Weltmeisterschaft 1994. Bei ihrer letzten Teilnahme im Jahr 1998 schied die bulgarische Auswahl in der Vorrunde aus und die letzte Teilnahme an einem großen Turnier war die EM 2004.
Slowakei Deutschland
20:00
Bei der Startaufstellung überrascht Bundestrainer Julian Nagelsmann: Debütant Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt beginnt von Anfang an als Rechtsverteidiger. Im Sturm startet der kürzlich erst zu Newcastle gewechselte Nick Woltemade. Im Tor steht wie erwartet Oliver Baumann.
Liechtenstein Belgien
19:55
Der Kleinstaat Liechtenstein hat noch nie an einer Welt- oder Europameisterschaft teilgenommen und war auch noch nie nah dran. In der Gruppe J ist für die Belgier ein Sieg gegen das Alpenland absolute Pflicht.
Slowakei Deutschland
19:52
Rund zehn Monate vor dem Eröffnungsspiel in Mexiko beginnt für die deutsche Fußballnationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann heute die WM-Qualifikation. Zum Auftakt trifft die DFB-Elf heute in Bratislava auf die Slowakei. Am kommenden Sonntag folgt dann auch das erste Heimspiel in Köln gegen Nordirland.
Liechtenstein Belgien
19:45
Einen guten Abend und herzlich willkommen zur europäischen WM-Qualifikation in Gruppe J! Belgien trifft in seiner dritten Partie auf den krassen Außenseiter Liechtenstein. Um 20:45 Uhr beginnt das Spiel im Rheinpark Stadion in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz.
Litauen Malta
90′+10
19:45
Spielende
Litauen Malta
90′+10
19:45
Gelbe Karte für Jake Grech (Malta)
Litauen Malta
90′+9
19:45
Gelb-Rote Karte für Edgaras Utkus (Litauen)
Georgien Türkei
90′+12
19:45
Spielende
Georgien Türkei
90′+10
19:45
Gelbe Karte für Hakan Çalhanoğlu (Türkei)
Litauen Malta
90′+7
19:45
Elfmetertooor für Litauen, 1:1 durch Gvidas Gineitis
Litauen Malta
90′+6
19:45
VAR: Es gibt Elfmeter für Litauen.
Litauen Malta
90′+5
19:45
Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter (Litauen).
Georgien Türkei
90′+8
19:45
Tooor für Georgien, 2:3 durch Khvicha Kvaratskhelia
Litauen Malta
90′+4
19:45
Gelbe Karte für Zach Muscat (Malta)
Litauen Malta
90′+1
19:45
Rote Karte für Jake Azzopardi (Malta)
Litauen Malta
90′+1
19:45
VAR: Platzverweis gegen Malta.
Litauen Malta
90′+1
19:45
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
Litauen Malta
90′
19:45
Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis gegen Malta.
Georgien Türkei
90′+1
19:45
Nachspielzeit: Es werden 9 Minuten nachgespielt.
Georgien Türkei
90′
19:45
Gelbe Karte für Georges Mikautadze (Georgien)
Bulgarien Spanien
19:44
Herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und Spanien in der Gruppe E. Der Anpfiff im Wassil-Lewski-Nationalstadion in Sofia erfolgt um 20:45 Uhr. Geleitet wird die Partie von Srđan Jovanović.
Litauen Malta
89′
19:44
Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis gegen Litauen.
Litauen Malta
86′
19:41
Einwechslung bei Malta -> Jake Azzopardi
Litauen Malta
86′
19:41
Auswechslung bei Malta -> Irvin Cardona
Georgien Türkei
86′
19:41
Einwechslung bei Georgien -> Giorgi Gocholeishvili
Georgien Türkei
86′
19:41
Auswechslung bei Georgien -> Otar Kakabadze
Georgien Türkei
86′
19:41
Einwechslung bei Türkei -> İrfan Kahveci
Georgien Türkei
86′
19:41
Auswechslung bei Türkei -> Arda Güler
Litauen Malta
83′
19:38
Tooor für Malta, 0:1 durch Alexander Satariano
Slowakei Deutschland
19:36
Guten Abend und herzlich willkommen zum WM-Qualispiel zwischen der Slowakei und Deutschland! Anstoß in Bratislava ist um 20:45 Uhr.
Georgien Türkei
81′
19:36
Einwechslung bei Georgien -> Giorgi Guliashvili
Georgien Türkei
81′
19:36
Auswechslung bei Georgien -> Anzor Mekvabishvili
Georgien Türkei
79′
19:34
Einwechslung bei Türkei -> Ferdi Kadıoğlu
Georgien Türkei
79′
19:34
Auswechslung bei Türkei -> Kenan Yıldız
Litauen Malta
76′
19:31
Einwechslung bei Litauen -> Romualdas Jansonas
Litauen Malta
76′
19:31
Auswechslung bei Litauen -> Modestas Vorobjovas
Litauen Malta
74′
19:29
Einwechslung bei Malta -> Jodi Jones
Litauen Malta
74′
19:29
Auswechslung bei Malta -> Paul Mbong
Litauen Malta
74′
19:29
Einwechslung bei Malta -> Adam Magri
Litauen Malta
74′
19:29
Auswechslung bei Malta -> Joseph Mbong
Georgien Türkei
74′
19:29
Gelbe Karte für Kenan Yıldız (Türkei)
Georgien Türkei
73′
19:28
Gelbe Karte für Giorgi Kochorashvili (Georgien)
Georgien Türkei
71′
19:26
Rote Karte für Barış Yılmaz (Türkei)
Georgien Türkei
71′
19:26
VAR: Platzverweis gegen Türkei.
Litauen Malta
70′
19:25
Einwechslung bei Litauen -> Tomas Kalinauskas
Litauen Malta
70′
19:25
Auswechslung bei Litauen -> Klaudijus Upstas
Georgien Türkei
70′
19:25
Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis gegen Türkei.
Georgien Türkei
69′
19:24
Einwechslung bei Georgien -> Irakli Azarovi
Georgien Türkei
69′
19:24
Auswechslung bei Georgien -> Luka Lochoshvili
Litauen Malta
68′
19:23
Einwechslung bei Litauen -> Paulius Golubickas
Litauen Malta
68′
19:23
Auswechslung bei Litauen -> Gratas Sirgėdas
Georgien Türkei
67′
19:22
Einwechslung bei Türkei -> Barış Yılmaz
Georgien Türkei
67′
19:22
Auswechslung bei Türkei -> Kerem Aktürkoğlu
Georgien Türkei
67′
19:22
Einwechslung bei Türkei -> Oğuz Aydın
Georgien Türkei
67′
19:22
Auswechslung bei Türkei -> Yunus Akgün
Georgien Türkei
66′
19:21
VAR: Das Tor wird gegeben (Georgien).
Litauen Malta
65′
19:20
Gelbe Karte für Edgaras Utkus (Litauen)
Litauen Malta
64′
19:19
Einwechslung bei Malta -> Jake Grech
Litauen Malta
64′
19:19
Auswechslung bei Malta -> Brandon Paiber
Georgien Türkei
64′
19:19
Der VAR überprüft ein mögliches Tor (Georgien).
Georgien Türkei
63′
19:18
Tooor für Georgien, 1:3 durch Zuriko Davitashvili
Georgien Türkei
52′
19:07
Tooor für Türkei, 0:3 durch Kerem Aktürkoğlu
Litauen Malta
48′
19:03
Gelbe Karte für Modestas Vorobjovas (Litauen)
Litauen Malta
46′
19:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Litauen Malta
46′
19:01
Einwechslung bei Litauen -> Eligijus Jankauskas
Litauen Malta
46′
19:01
Auswechslung bei Litauen -> Artūr Dolžnikov
Litauen Malta
46′
19:01
Einwechslung bei Malta -> Juan Corbalan
Litauen Malta
46′
19:01
Auswechslung bei Malta -> Myles Beerman
Georgien Türkei
46′
19:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Georgien Türkei
46′
19:01
Einwechslung bei Türkei -> Orkun Kökçü
Georgien Türkei
46′
19:01
Auswechslung bei Türkei -> İsmail Yüksek
Georgien Türkei
46′
19:01
Einwechslung bei Georgien -> Nika Gagnidze
Georgien Türkei
46′
19:01
Auswechslung bei Georgien -> Georgiy Tsitaishvili
Litauen Malta
45′+4
18:45
Ende 1. Halbzeit
Litauen Malta
45′+3
18:45
Gelbe Karte für Artūr Dolžnikov (Litauen)
Litauen Malta
45′+2
18:45
Gelbe Karte für Myles Beerman (Malta)
Litauen Malta
45′+1
18:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Georgien Türkei
45′+2
18:45
Ende 1. Halbzeit
Georgien Türkei
45′+1
18:45
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
Litauen Malta
43′
18:43
Gelbe Karte für Kurt Shaw (Malta)
Georgien Türkei
43′
18:43
VAR: Das Tor wird gegeben (Türkei).
Georgien Türkei
43′
18:43
Der VAR überprüft ein mögliches Tor (Türkei).
Georgien Türkei
41′
18:41
Tooor für Türkei, 0:2 durch Kerem Aktürkoğlu
Georgien Türkei
40′
18:40
Gelbe Karte für Otar Kakabadze (Georgien)
Georgien Türkei
39′
18:39
Gelbe Karte für Luka Lochoshvili (Georgien)
Litauen Malta
36′
18:36
Gelbe Karte für Artemijus Tutyškinas (Litauen)
Litauen Malta
26′
18:26
Gelbe Karte für Paul Mbong (Malta)
Georgien Türkei
21′
18:21
Gelbe Karte für İsmail Yüksek (Türkei)
Litauen Malta
12′
18:12
Gelbe Karte für Alexander Satariano (Malta)
Georgien Türkei
3′
18:03
Tooor mit dem Kopf für Türkei, 0:1 durch Mert Müldür
Litauen Malta
1′
18:01
Spielbeginn
Georgien Türkei
1′
18:01
Spielbeginn
Kasachstan Wales
90′+6
17:45
Spielende
Kasachstan Wales
90′+6
17:45
VAR: Es gibt keinen Elfmeter für Kasachstan.
Kasachstan Wales
90′+5
17:45
Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter (Kasachstan).
Kasachstan Wales
90′+2
17:45
Gelbe Karte für Neco Williams (Wales)
Kasachstan Wales
90′+1
17:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Kasachstan Wales
87′
17:42
Einwechslung bei Kasachstan -> Oralkhan Omirtaev
Kasachstan Wales
87′
17:42
Auswechslung bei Kasachstan -> Dastan Satpayev
Kasachstan Wales
86′
17:41
Einwechslung bei Kasachstan -> Dauren Zhumat
Kasachstan Wales
86′
17:41
Auswechslung bei Kasachstan -> Maksim Samorodov
Kasachstan Wales
86′
17:41
Einwechslung bei Kasachstan -> Serikzhan Muzhikov
Kasachstan Wales
86′
17:41
Auswechslung bei Kasachstan -> Ramazan Orazov
Kasachstan Wales
86′
17:41
Einwechslung bei Wales -> Ben Cabango
Kasachstan Wales
86′
17:41
Auswechslung bei Wales -> Chris Mepham
Kasachstan Wales
81′
17:36
Einwechslung bei Kasachstan -> Ular Zhaksybayev
Kasachstan Wales
81′
17:36
Auswechslung bei Kasachstan -> Nuraly Alip
Kasachstan Wales
80′
17:35
Gelbe Karte für Sergiy Maliy (Kasachstan)
Kasachstan Wales
77′
17:32
Einwechslung bei Wales -> Jordan James
Kasachstan Wales
77′
17:32
Auswechslung bei Wales -> Liam Cullen
Kasachstan Wales
77′
17:32
Einwechslung bei Wales -> David Brooks
Kasachstan Wales
77′
17:32
Auswechslung bei Wales -> Sorba Thomas
Kasachstan Wales
65′
17:20
Einwechslung bei Kasachstan -> Islam Chesnokov
Kasachstan Wales
65′
17:20
Auswechslung bei Kasachstan -> Galymzhan Kenzhebek
Kasachstan Wales
64′
17:19
Einwechslung bei Wales -> Mark Harris
Kasachstan Wales
64′
17:19
Auswechslung bei Wales -> Kieffer Moore
Kasachstan Wales
64′
17:19
Einwechslung bei Wales -> Dan James
Kasachstan Wales
64′
17:19
Auswechslung bei Wales -> Brennan Johnson
Kasachstan Wales
46′
17:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Kasachstan Wales
45′+1
16:45
Ende 1. Halbzeit
Kasachstan Wales
45′+1
16:45
Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.
Kasachstan Wales
24′
16:24
Tooor für Wales, 0:1 durch Kieffer Moore
Kasachstan Wales
1′
16:01
Spielbeginn
