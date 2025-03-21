Für die Slowakei ist das Auftaktspiel gegen den DFB direkt das Spiel des Jahres. Die Falken waren letztmals bei der WM 2010 in Südafrika mit dabei und hoffen nach dem Erreichen des EM-Achtelfinals im vergangenen Jahr nun auf ein Comeback in Kanada, Mexiko und den USA. Dafür benötigen die Osteuropäer allerdings schnell mehr Torgefahr: Bei drei der vier Länderspiele des laufenden Jahres blieben die Slowaken komplett torlos und erzielten lediglich einen Treffer. Den letzten Sieg gab es zudem vor zehn Monaten im November 2024 mit einem 1:0 gegen Estland.

Spanien geht als amtierender Europameister und Weltranglistenzweiter selbstverständlich als haushoher Favorit ins Rennen und alles andere als ein Sieg wäre für die Furia Roja eine Blamage. Auch in der Nations League bewies das Team von Cheftrainer Luis de la Fuente einmal mehr, dass Spanien derzeit zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Im Finale mussten sich die Spanier allerdings Portugal geschlagen geben und verloren mit 3:5 nach Elfmeterschießen.

Belgien stolperte im ersten Spiel bei den tief verteidigenden Nordmazedoniern und kam nicht über ein 1:1-Remis hinaus. In der zweiten Partie verspielten die Roten Teufel in einem rasanten Duell mit Wales eine 3:0-Führung noch beinahe, schossen nach dem kassierten 3:3-Ausgleich durch de Bruyne aber spät den 4:3-Siegtreffer.

Die Liechtensteiner bestritten bereits drei Partien und konnte gegen Nordmazedonien (0:3), Kasachstan (0:2) und Wales (0:3) kein Tor erzielen. Ohne Punkt und mit einer Tordifferenz von 0:8 belegen sie den letzten Platz.

In der Gruppe E sind neben Bulgarien und Spanien noch die Türkei sowie Georgien vertreten. Das Match zwischen der Türkei und Georgien entschieden die Türken soeben mit 3:2 für sich und damit sind sie nun vorerst Tabellenführer. Für Bulgarien wäre die Teilnahme an der Endrunde bereits ein Riesenerfolg. Ihr größter Erfolg war das Erreichen des vierten Platzes bei der Weltmeisterschaft 1994. Bei ihrer letzten Teilnahme im Jahr 1998 schied die bulgarische Auswahl in der Vorrunde aus und die letzte Teilnahme an einem großen Turnier war die EM 2004.

Bei der Startaufstellung überrascht Bundestrainer Julian Nagelsmann: Debütant Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt beginnt von Anfang an als Rechtsverteidiger. Im Sturm startet der kürzlich erst zu Newcastle gewechselte Nick Woltemade. Im Tor steht wie erwartet Oliver Baumann.

Der Kleinstaat Liechtenstein hat noch nie an einer Welt- oder Europameisterschaft teilgenommen und war auch noch nie nah dran. In der Gruppe J ist für die Belgier ein Sieg gegen das Alpenland absolute Pflicht.

Rund zehn Monate vor dem Eröffnungsspiel in Mexiko beginnt für die deutsche Fußballnationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann heute die WM-Qualifikation. Zum Auftakt trifft die DFB-Elf heute in Bratislava auf die Slowakei. Am kommenden Sonntag folgt dann auch das erste Heimspiel in Köln gegen Nordirland.

Einen guten Abend und herzlich willkommen zur europäischen WM-Qualifikation in Gruppe J! Belgien trifft in seiner dritten Partie auf den krassen Außenseiter Liechtenstein. Um 20:45 Uhr beginnt das Spiel im Rheinpark Stadion in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz.

90′ +10 Spielende

90′ +10 Gelbe Karte für Jake Grech (Malta)

90′ +9 Gelb-Rote Karte für Edgaras Utkus (Litauen)

90′ +12 Spielende

90′ +10 Gelbe Karte für Hakan Çalhanoğlu (Türkei)

90′ +7 Elfmetertooor für Litauen, 1:1 durch Gvidas Gineitis

90′ +6 VAR: Es gibt Elfmeter für Litauen.

90′ +5 Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter (Litauen).

90′ +8 Tooor für Georgien, 2:3 durch Khvicha Kvaratskhelia

90′ +4 Gelbe Karte für Zach Muscat (Malta)

90′ +1 Rote Karte für Jake Azzopardi (Malta)

90′ +1 VAR: Platzverweis gegen Malta.

90′ +1 Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

90′ Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis gegen Malta.

90′ +1 Nachspielzeit: Es werden 9 Minuten nachgespielt.

90′ Gelbe Karte für Georges Mikautadze (Georgien)

Herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und Spanien in der Gruppe E. Der Anpfiff im Wassil-Lewski-Nationalstadion in Sofia erfolgt um 20:45 Uhr. Geleitet wird die Partie von Srđan Jovanović.

89′ Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis gegen Litauen.

86′ Einwechslung bei Malta -> Jake Azzopardi

86′ Auswechslung bei Malta -> Irvin Cardona

86′ Einwechslung bei Georgien -> Giorgi Gocholeishvili

86′ Auswechslung bei Georgien -> Otar Kakabadze

86′ Einwechslung bei Türkei -> İrfan Kahveci

86′ Auswechslung bei Türkei -> Arda Güler

83′ Tooor für Malta, 0:1 durch Alexander Satariano

Guten Abend und herzlich willkommen zum WM-Qualispiel zwischen der Slowakei und Deutschland! Anstoß in Bratislava ist um 20:45 Uhr.

81′ Einwechslung bei Georgien -> Giorgi Guliashvili

81′ Auswechslung bei Georgien -> Anzor Mekvabishvili

79′ Einwechslung bei Türkei -> Ferdi Kadıoğlu

79′ Auswechslung bei Türkei -> Kenan Yıldız

76′ Einwechslung bei Litauen -> Romualdas Jansonas

76′ Auswechslung bei Litauen -> Modestas Vorobjovas

74′ Einwechslung bei Malta -> Jodi Jones

74′ Auswechslung bei Malta -> Paul Mbong

74′ Einwechslung bei Malta -> Adam Magri

74′ Auswechslung bei Malta -> Joseph Mbong

74′ Gelbe Karte für Kenan Yıldız (Türkei)

73′ Gelbe Karte für Giorgi Kochorashvili (Georgien)

71′ Rote Karte für Barış Yılmaz (Türkei)

71′ VAR: Platzverweis gegen Türkei.

70′ Einwechslung bei Litauen -> Tomas Kalinauskas

70′ Auswechslung bei Litauen -> Klaudijus Upstas

70′ Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis gegen Türkei.

69′ Einwechslung bei Georgien -> Irakli Azarovi

69′ Auswechslung bei Georgien -> Luka Lochoshvili

68′ Einwechslung bei Litauen -> Paulius Golubickas

68′ Auswechslung bei Litauen -> Gratas Sirgėdas

67′ Einwechslung bei Türkei -> Barış Yılmaz

67′ Auswechslung bei Türkei -> Kerem Aktürkoğlu

67′ Einwechslung bei Türkei -> Oğuz Aydın

67′ Auswechslung bei Türkei -> Yunus Akgün

66′ VAR: Das Tor wird gegeben (Georgien).

65′ Gelbe Karte für Edgaras Utkus (Litauen)

64′ Einwechslung bei Malta -> Jake Grech

64′ Auswechslung bei Malta -> Brandon Paiber

64′ Der VAR überprüft ein mögliches Tor (Georgien).

63′ Tooor für Georgien, 1:3 durch Zuriko Davitashvili

52′ Tooor für Türkei, 0:3 durch Kerem Aktürkoğlu

48′ Gelbe Karte für Modestas Vorobjovas (Litauen)

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Litauen -> Eligijus Jankauskas

46′ Auswechslung bei Litauen -> Artūr Dolžnikov

46′ Einwechslung bei Malta -> Juan Corbalan

46′ Auswechslung bei Malta -> Myles Beerman

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Türkei -> Orkun Kökçü

46′ Auswechslung bei Türkei -> İsmail Yüksek

46′ Einwechslung bei Georgien -> Nika Gagnidze

46′ Auswechslung bei Georgien -> Georgiy Tsitaishvili

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Gelbe Karte für Artūr Dolžnikov (Litauen)

45′ +2 Gelbe Karte für Myles Beerman (Malta)

45′ +1 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

43′ Gelbe Karte für Kurt Shaw (Malta)

43′ VAR: Das Tor wird gegeben (Türkei).

43′ Der VAR überprüft ein mögliches Tor (Türkei).

41′ Tooor für Türkei, 0:2 durch Kerem Aktürkoğlu

40′ Gelbe Karte für Otar Kakabadze (Georgien)

39′ Gelbe Karte für Luka Lochoshvili (Georgien)

36′ Gelbe Karte für Artemijus Tutyškinas (Litauen)

26′ Gelbe Karte für Paul Mbong (Malta)

21′ Gelbe Karte für İsmail Yüksek (Türkei)

12′ Gelbe Karte für Alexander Satariano (Malta)

3′ Tooor mit dem Kopf für Türkei, 0:1 durch Mert Müldür

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

90′ +6 Spielende

90′ +6 VAR: Es gibt keinen Elfmeter für Kasachstan.

90′ +5 Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter (Kasachstan).

90′ +2 Gelbe Karte für Neco Williams (Wales)

90′ +1 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

87′ Einwechslung bei Kasachstan -> Oralkhan Omirtaev

87′ Auswechslung bei Kasachstan -> Dastan Satpayev

86′ Einwechslung bei Kasachstan -> Dauren Zhumat

86′ Auswechslung bei Kasachstan -> Maksim Samorodov

86′ Einwechslung bei Kasachstan -> Serikzhan Muzhikov

86′ Auswechslung bei Kasachstan -> Ramazan Orazov

86′ Einwechslung bei Wales -> Ben Cabango

86′ Auswechslung bei Wales -> Chris Mepham

81′ Einwechslung bei Kasachstan -> Ular Zhaksybayev

81′ Auswechslung bei Kasachstan -> Nuraly Alip

80′ Gelbe Karte für Sergiy Maliy (Kasachstan)

77′ Einwechslung bei Wales -> Jordan James

77′ Auswechslung bei Wales -> Liam Cullen

77′ Einwechslung bei Wales -> David Brooks

77′ Auswechslung bei Wales -> Sorba Thomas

65′ Einwechslung bei Kasachstan -> Islam Chesnokov

65′ Auswechslung bei Kasachstan -> Galymzhan Kenzhebek

64′ Einwechslung bei Wales -> Mark Harris

64′ Auswechslung bei Wales -> Kieffer Moore

64′ Einwechslung bei Wales -> Dan James

64′ Auswechslung bei Wales -> Brennan Johnson

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

24′ Tooor für Wales, 0:1 durch Kieffer Moore