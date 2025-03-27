  3. Merkliste
Gehaltsstreit mit PSG: Mbappé kriegt rund 61 Millionen Euro

Gehaltsstreit mit PSG:Urteil: Mbappé kriegt rund 61 Millionen Euro vom Ex-Klub

von Benno Krieger

|
Kylian Mbappe

Im Streit um ausstehende Gehälter hat ein Pariser Gericht Kylian Mbappé Recht gegeben. PSG muss ihm rund 61 Mio. Euro zahlen – doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Quelle: Reuters

