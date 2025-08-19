  3. Merkliste
La Liga - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

La Liga

|
La Liga oder auch Primera División ist die höchste spanische Fußball-Liga. Insgesamt spielen 20 Vereine um die spanische Meisterschaft, darunter Weltklubs wie der FC Barcleona und Rekordsieger Real Madrid. ZDFheute informiert zu aktellen Nachrichten rund um die La Liga in Spanien.

Aktuelle Nachricht zu La Liga

Spanischer Meister Saison 2024/25

RCD Espanyol - FC Barcelona: Barcelonas Lamine Yamal lässt sich von Teamkollegen für sein Tor zum 1:0 feiern.

Yamal mit Traumtor: FC Barcelona ist Meister

Spitzenvereine der La Liga