La Liga - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

La Liga
La Liga oder auch Primera División ist die höchste spanische Fußball-Liga. Insgesamt spielen 20 Vereine um die spanische Meisterschaft, darunter Weltklubs wie der FC Barcleona und Rekordsieger Real Madrid. ZDFheute informiert zu aktellen Nachrichten rund um die La Liga in Spanien.
Europäische Top-Ligen:Meister - diese Klubs haben's schon geschafft
4:3 im spanischen Clasico:Nächstes Spektakel: Barcelona schlägt Madrid
Schiri-Zoff, Ausraster, Boykott:Reals Skandal-Saison: Was ist los in Madrid?von Ralf Lorenzen
Nach Sieg gegen Valladolid:Ter Stegen nach Comeback zurück auf die Bank
Sportgericht entscheidet:FC Barcelona atmet auf: Olmo darf spielen
Nach Niederlage gegen Espanyol:"Korrupt": Real Madrid wütet gegen Verband
Weiter Streit um Dani Olmo:La Liga beantragt neue einstweilige Verfügung
Barça im Hintertreffen:Wie es im Fall Olmo weitergehen könntevon Florian Haupt
Rote Karte für deutschen Trainer:Flick fliegt bei Barca-Remis vom Platz
Klatsche im Clasico:Barcelona nimmt Real Madrid auseinander
Trotz weniger Spiele:Die Bundesliga ist Europas Verletzungsmeister
Letzter Tag im Transferfenster:Was Sie zum Deadline Day wissen müssen
Clásico ohne Torlinientechnik:Niederlage bringt ter Stegen auf die Palme
Spanischer Meister Saison 2024/25
Spitzenvereine der La Liga
