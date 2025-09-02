Premier League bricht alle Rekorde: Hohe Ausgaben, wenig Erlös

Die englische Premier League stellt in Bezug auf Transferausgaben alle europäischen Topligen in den Schatten. Allein der FC Liverpool investierte knapp 500 Millionen Euro.

Klotzen, nicht kleckern heißt es beim FC Liverpool. 483 Millionen Euro für neue Spieler, darunter auch Florian Wirtz (linker Schal). Quelle: Imago

Die englische Premier League schmeißt mit dem Geld nur so um sich. Im Sommer haben die Klubs mehr als 3,59 Milliarden Euro für Neuzugänge ausgegeben und damit den eigenen Liga-Rekord deutlich gebrochen. Alleine der FC Liverpool investierte im nun geschlossenen Transferfenster rund 483 Millionen Euro für neue Spieler, zuletzt fast 150 Millionen für Alexander Isak von Newcastle United.

Der bisherige Liga-Höchstwert datierte aus dem Sommer 2023, als die 20 Klubs 2,94 Milliarden Euro ausgegeben hatten.

Auf den letzten Metern klappte es beim FC Bayern mit der Leihe von Nicolas Jackson. Grundsätzlich hatte die Bundesliga in diesem Transfersommer aber gegenüber der Premier League das Nachsehen. 02.09.2025 | 1:41 min

Bundesliga hinter Serie A auf Rang drei

Weit hinter der Premier League liegen die italienische Serie A (1,19 Milliarden), die Bundesliga (856 Millionen), die spanische La Liga (684 Millionen) und die Ligue 1 aus Frankreich (661 Millionen). Diese vier Ligen erreichten selbst in Summe nicht die Ausgaben der Premier League.

Bereits auf Rang neun folgt ebenfalls aus England die zweitklassige Championship (310 Millionen), deren Klubs mehr ausgaben als beispielsweise die Vereine der niederländischen Ehrendivision.

Premier League mit Rekord-Minus

Gleichzeitig machte die Premier League aber auch ein Rekord-Minus: Den Ausgaben stehen Einnahmen von "nur" 2,07 Milliarden Euro gegenüber.

Zum Vergleich: Die Bundesliga verbuchte Einnahmen von 1,03 Milliarden und somit sogar ein Plus - vor allem dank vieler Verkäufe nach England.

Doku-Serie : Always Hamburg Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.