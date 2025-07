Fußball in England: Wie Liverpool seine Transfers finanziert

Und noch ist kein Ende in Sicht. In Kürze soll auch der Wechsel von Frankfurts Stürmer Hugo Ekitiképerfekt gemacht werden. Die Größenordnung des Transfers liegt bei weiteren rund 90 Millionen Euro. Damit wäre die 300-Millionen-Euro-Marke durchbrochen. Liverpools bisheriger Höchstwert an Transferausgaben lag bei 172 Millionen in der Spielzeit 2023/24.