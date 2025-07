Financial-Fairplay-Verstoß: Rekordstrafe für FC Everton

Man sei "schockiert und enttäuscht von der Entscheidung", teilte der FC Everton am Freitag auf seiner Website mit und kündigte an, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Die Premier League hatte den Verein im vergangenen März wegen mutmaßlicher Verstöße gegen ihre Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln im Zeitraum bis zur Saison 2021/22 an die Kommission verwiesen.