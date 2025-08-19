Serie A - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Die Serie A ist die höchste Spielklasse im italienischen Fußball und gehört zu den renommiertesten Ligen der Welt. Gegründet wurde sie 1898, seit 1929 wird sie im heutigen Liga-Format ausgetragen. In der Serie A kämpfen aktuell 20 Mannschaften um die Meisterschaft, den Scudetto. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Ergebnisse der Serie A in Italien.
Aktuelle Nachrichten zur Serie A
Sieg gegen Cagliari:Neapel krönt sich zum italienischen Meister
- mit Video
Der neue "FC Hollywood":Como 1907: Wo Filmstars über Tore jubeln
- mit Video
"Massaker" in der "Horrornacht":Juventus Turin nach Debakel in der Kritik
Spieler auf Platz kollabiert:Bove bei Bewusstsein und ansprechbar
1:5-Pleite und Eigentor:Bitteres Debüt für Hummels im Roma-Trikot
Zweiter Stern für Serie-A-Sieger:Inter Mailand zum 20. Mal Fußball-Meister
Rassismus-Vorwurf:Sportrichter spricht Acerbi frei