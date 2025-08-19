  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Serie A - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Serie A

|
Die Serie A ist die höchste Spielklasse im italienischen Fußball und gehört zu den renommiertesten Ligen der Welt. Gegründet wurde sie 1898, seit 1929 wird sie im heutigen Liga-Format ausgetragen. In der Serie A kämpfen aktuell 20 Mannschaften um die Meisterschaft, den Scudetto. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Ergebnisse der Serie A in Italien.

Aktuelle Nachrichten zur Serie A

Amtierender Meister der Serie A

Neapels Spieler Scott McTominay freut sich über einen Treffer

Neapel krönt sich zum italienischen Meister