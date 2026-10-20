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Italien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe
Italien
|
Seit 2022 ist Giorgia Meloni Ministerpräsidentin in Italien und besetzt damit als erste Frau dieses Amt. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur italienischen Regierung sowie zum Tourismus im Land: Hier im Überblick.
Aktuelle Nachrichten aus Italien
Mehr als 160 Festnahmen
:
Ausschreitungen in Italien
Video
0:25
Proteste in Italien
:
Ausschreitungen in Mailand: Dutzende Festnahmen
Video
0:27
Nachrichten | heute in Europa
:
Rom: Golf-Carts sorgen für Ärger
von Aleandro Iannuzzo
Video
2:12
EZB gibt grünes Licht
:
Unicredit darf Commerzbank übernehmen
mit Video
1:33
Abriss-Spektakel in Italien
:
Alte Autobahnbrücke wird gesprengt
Video
0:27
Italien
:
Papst Leo im Krankenhaus
Video
0:19
Rund 30.000 Flaschen
:
Toskana: Wein für fünf Millionen Euro gestohlen
Video
0:18
Vorfall in Neapel
:
Erdloch verschluckt Auto
Video
0:48
Spur der Verwüstung
:
Tornados auf Sizilien treffen Marsala
Video
0:17
Italien
:
Melonis Wahlrechtsreform geht durch
Video
0:27
Nachrichten | heute in Europa
:
Italien: Kapernernte auf Pantelleria
von Barbara Lueg
Video
2:09
Nachrichten | heute in Europa
:
Meloni lässt Stimme vor KI schützen
von Richard Luttke
Video
0:25
Wanderwege gesperrt
:
Großer Felssturz bei Cortina d’Ampezzo
Video
1:16
Feuer am Gardasee unter Kontrolle
:
Mehr als 20 Verletzte bei Brand am Gardasee
Video
0:21
Von Bayern nach Italien in sieben Tagen
:
Alpenüberquerung: Zu Fuß von Bayern nach Italien
Video
1:37
Bei Zidanes Heim-Debüt
:
Frankreich verspielt Führung gegen Italien
von Sebastian Ungermanns
mit Video
2:59
Italien vor der Parlamentswahl 2027
Vorab
die doku: Auf der Suche nach Dolce Vita
Aktuelle Regierung: Georgia Meloni
Italiens Regierungschefin
:
Giorgia Meloni an der Macht
von Antje Pieper
Video
29:18
Rekordamtszeit in Italien
:
Melonis Regierung länger im Amt als ihre Vorgänger
von Antje Pieper
mit Video
2:29
Bildungspolitik in Italien strikter?
:
Meloni plant Ausländerquote in Schulklassen
mit Video
2:35
Salvinis Lega in Krise
:
Druck auf Italiens Rechte wächst
von Antje Pieper
Video
2:18
Niederlage für Giorgia Meloni
:
Italien sagt "Nein" zur Justizreform
Antje Pieper, Rom
mit Video
2:03
Analyse
Kanzler in Italien
:
Merz bei Meloni: Ziemlich beste Freundin
Diana Zimmermann, Rom
mit Video
1:26
Trumps Jesus-Bild und Kritik am Past
:
Warum Meloni und Trump keine Freunde mehr sind
Barbara Lueg, Rom
mit Video
2:09
Tourismus in Italien
Besuch könnte noch teurer werden
:
Venedig verdient mehr als fünf Millionen Euro durch Eintritt
mit Video
0:23
Folgen für Stadtbewohner
:
Wie Tourismus Roms Alltag verändert
von Antje Pieper
Video
1:54
Schutz von Wohnraum
:
Florenz verbietet Kurzzeitmieten
von Barbara Lueg
Video
2:04
Neustart dank Kulturprojekt
:
Neapels Problemviertel Sanità erfindet sich neu
Barbara Lueg, Rom
mit Video
6:28
Leo XIV.
Dokus über Italien
Terra X History
:
Geheimes Venedig
Video
44:27
Illegale Entsorgung
:
Italiens Giftmüll-Mafia
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43:24
Unbekanntes Italien
:
Piemont – Mutprobe in den Alpen
Video
51:45
Unbekanntes Italien
:
Toskana – die Kunst des Lebens
Video
51:32
Unbekanntes Italien
:
Abruzzen – Liebe & Leid
Video
51:19
Unbekanntes Italien
:
Sizilien – Aufbruch in eine bessere Zukunft
Video
51:33