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Italien - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Italien

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Seit 2022 ist Giorgia Meloni Ministerpräsidentin in Italien und besetzt damit als erste Frau dieses Amt. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur italienischen Regierung sowie zum Tourismus im Land: Hier im Überblick.

Aktuelle Nachrichten aus Italien

  1. Aftermath of youth riots in Milan

    Mehr als 160 Festnahmen:Ausschreitungen in Italien

    Video0:25
  2. Bei Protesten in Mailand sieht man, wie die Polizei gegen die Demonstranten vorgeht.

    Proteste in Italien:Ausschreitungen in Mailand: Dutzende Festnahmen

    Video0:27
  3. heute in Europa vom 16. Oktober 2026

    Nachrichten | heute in Europa:Rom: Golf-Carts sorgen für Ärger

    von Aleandro Iannuzzo
    Video2:12
  4. Commerzbank und UniCredit Bank

    EZB gibt grünes Licht:Unicredit darf Commerzbank übernehmen

    mit Video1:33
  5. Brückensprengung in Norditalien

    Abriss-Spektakel in Italien:Alte Autobahnbrücke wird gesprengt

    Video0:27
  6. Papst Leo XIV. trifft an der Gemelli-Poliklinik ein, wo er zur Entfernung eines Lungenknotens stationär aufgenommen wird.

    Italien:Papst Leo im Krankenhaus

    Video0:19
  7. Von links – Flaschen der Rotweine Tignanello, Solaia und Guado al Tasso (Jahrgang 2023)

    Rund 30.000 Flaschen:Toskana: Wein für fünf Millionen Euro gestohlen

    Video0:18
  8. Ein Auto wird von einem riesigen Erdloch verschluckt. Nur noch das Heck ragt raus.

    Vorfall in Neapel:Erdloch verschluckt Auto

    Video0:48
  9. Zwei Wasserhosen haben die italienische Region Trapani heimgesucht

    Spur der Verwüstung:Tornados auf Sizilien treffen Marsala

    Video0:17
  10. Mitglieder des italienisches Parlaments. Ein Mann steht mit erhobenen Zeigefingern an seinem Sitz.

    Italien:Melonis Wahlrechtsreform geht durch

    Video0:27
  11. Kapernblüte

    Nachrichten | heute in Europa:Italien: Kapernernte auf Pantelleria

    von Barbara Lueg
    Video2:09
  12. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während einer Pressekonferenz am 16.09.2026 in Rom, Italien.

    Nachrichten | heute in Europa:Meloni lässt Stimme vor KI schützen

    von Richard Luttke
    Video0:25
  13. Felssturz in den Dolomiten

    Wanderwege gesperrt:Großer Felssturz bei Cortina d’Ampezzo

    Video1:16
  14. Ein Brand auf dem Campingplatz „Bella Italia“ am Gardasee

    Feuer am Gardasee unter Kontrolle:Mehr als 20 Verletzte bei Brand am Gardasee

    Video0:21
  15. Drei Wandernde bewegen sich über eine helle, zerklüftete Felslandschaft. Eine Person steigt mit großem Rucksack über eine Felsstufe und zeigt mit ausgestrecktem Arm nach oben, während eine weitere Person erhöht auf einem Felsen steht. Über den kargen Bergen sind Wolken am Himmel

    Von Bayern nach Italien in sieben Tagen:Alpenüberquerung: Zu Fuß von Bayern nach Italien

    Video1:37
  16. Im Duell: Frankreichs Dayot Upamecano und Italiens Michael Kayode (l.).

    Bei Zidanes Heim-Debüt:Frankreich verspielt Führung gegen Italien

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video2:59

Italien vor der Parlamentswahl 2027

Ein Pärchen sitzt an Tisch am Strand in Italien, im Hintergrund Sonnenliegen, Meer und Touristen
Vorab

die doku: Auf der Suche nach Dolce Vita

Aktuelle Regierung: Georgia Meloni

  1. Giorgia Meloni in einem roten Blazer

    Italiens Regierungschefin:Giorgia Meloni an der Macht

    von Antje Pieper
    Video29:18
  2. Meloni empfängt den portugiesischen Ministerpräsidenten Luis Montenegro in Rom.

    Rekordamtszeit in Italien :Melonis Regierung länger im Amt als ihre Vorgänger

    von Antje Pieper
    mit Video2:29
  3. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni während einer Pressekonferenz am 16.09.2026 in Rom, Italien.

    Bildungspolitik in Italien strikter?:Meloni plant Ausländerquote in Schulklassen

    mit Video2:35
  4. Italiens Infrastrukturminister und Vizepremier Matteo Salvini nimmt an einer Fragestunde in der Abgeordnetenkammer in Rom teil. (Archiv)

    Salvinis Lega in Krise:Druck auf Italiens Rechte wächst

    von Antje Pieper
    Video2:18
  5. Giorgia Meloni

    Niederlage für Giorgia Meloni:Italien sagt "Nein" zur Justizreform

    Antje Pieper, Rom
    mit Video2:03
  6. Premierministerin Giorgia Meloni schüttelt am am 23.01.2026 dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz vor der Villa Doria Pamphilj in Rom die Hand.
    Analyse

    Kanzler in Italien:Merz bei Meloni: Ziemlich beste Freundin

    Diana Zimmermann, Rom
    mit Video1:26
  7. Giorgia Meloni sitzt in einer Talkshow. Im Hintergrund ist das Profil von Donald Trump zu sehen.

    Trumps Jesus-Bild und Kritik am Past:Warum Meloni und Trump keine Freunde mehr sind

    Barbara Lueg, Rom
    mit Video2:09

Tourismus in Italien

  1. Italien, Venedig: Touristen spazieren durch eine Gasse in Venedig.

    Besuch könnte noch teurer werden:Venedig verdient mehr als fünf Millionen Euro durch Eintritt

    mit Video0:23
  2. Hitzewelle in Rom

    Folgen für Stadtbewohner:Wie Tourismus Roms Alltag verändert

    von Antje Pieper
    Video1:54
  3. Stadtansicht von Florenz (Italien), aufgenommen am

    Schutz von Wohnraum :Florenz verbietet Kurzzeitmieten

    von Barbara Lueg
    Video2:04
  4. Dichte Wohnhäuser in der italienischen Stadt Neapel

    Neustart dank Kulturprojekt:Neapels Problemviertel Sanità erfindet sich neu

    Barbara Lueg, Rom
    mit Video6:28
The newly elected Pope Leo XIV in Vatican - 08 May 2025

Leo XIV.

Dokus über Italien