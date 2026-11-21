Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist bei den ATP Finals ausgeschieden. Gegen das Doppel Théo Arribagé und Albano Olivettiaus Frankreich verloren sie am Ende knapp.

Kein Finale für Kevin Krawietz (r.) und Tim Pütz. Quelle: AFP

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat das Endspiel der ATP Finals auf dramatische Weise verpasst. Die Turniersieger von 2024 verloren einen Halbfinal-Krimi in Turin gegen die Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti mit 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:12 und können ihre gemeinsame Laufbahn auf der Tour nicht mit einem Titel krönen. Im packenden Match-Tiebreak vergaben Krawietz und Pütz drei Matchbälle.

Duo trennt sich nach der Saison

Das Duo trennt sich nach der Saison, Pütz (39) wird aus familiären Gründen kürzertreten. Krawietz (34) setzt seine Karriere an der Seite des Kroaten Mate Pavic fort. Pavic fordert mit seinem aktuellen Partner Marcelo Arevalo (El Salvador) am Sonntag (15 Uhr) im Endspiel Arribagé und Olivetti.

Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz ist mit einem Statement-Sieg in die ATP Finals gestartet. In weniger als 60 Minuten besiegten sie die Gegner mit 6:1, 6:3. 17.11.2026 | 0:47 min

Nach einer makellosen Gruppenphase mit drei Siegen in drei Spielen wehrten Krawietz und Pütz im Tiebreak des zweiten Satzes nervenstark drei Matchbälle ab, erspielten sich im Match-Tiebreak einen klaren Vorteil - und konnten ihn nicht nutzen.

Letzter Titel Davis Cup?

Die Franzosen zeigten in den entscheidenden Momenten ihr bestes Tennis und zogen ins Finale ein. Krawietz und Pütz, die in ihrer gemeinsamen Tour-Karriere sieben Titel gewannen, dürfen sich trotzdem über 424.000 US-Dollar Preisgeld freuen.

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel verpasst. Das Finale gegen Harrison/Skupski könnte das letzte Spiel des Doppels gewesen sein. 13.09.2026 | 1:00 min

In Turin hatte das Duo aus Coburg und Frankfurt vor zwei Jahren den größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Krawietz und Pütz reisen nun weiter nach Bologna, um dort mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev nach dem Titel zu greifen.

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Quelle: SID