ATP Finals:Doppel Krawietz/Pütz gewinnt zum Gruppenabschluss
Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat bei den ATP Finals die Gruppenphase mit einer perfekten Bilanz beendet.
Das Tennis-Duo setzte sich in Turin gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 10:7 im Match-Tiebreak durch und holte den dritten Sieg im dritten Match. In den zwei Sätzen hatte es 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) gestanden.
Das Weiterkommen von Krawietz/Pütz als Gruppensieger stand schon vor dem Duell mit den Lokalmatadoren fest. Im Kampf ums Finalticket spielen die Turniersieger von 2024 am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti. "Das wird mit Sicherheit ein sehr schwieriges Match", so Pütz.
Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewannen und zweimal das US-Open-Finale erreichten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an.
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