Die Bayern Frauen zeigen in Wien eine 4:0-Torshow. Pernille Harder schießt sich unter die besten drei CL-Torschützinnen, Alara sendet ein Zeichen an den Bundestrainer.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben einen Pflichtsieg bei Austria Wien gefeiert. Die Münchnerinnen taten sich gegen den Königsklassen-Neuling phasenweise schwer, siegten am Ende deutlich. 19.11.2026 | 9:55 min

Sie fasste sich ein Herz, rannte in Richtung Strafraumgrenze, wo Klara Bühl sie schon wahrgenommen hatte. Der Ball erreichte sie so, dass sie mit dem linken Fuß nur noch schießen musste - ins rechte obere Eck. Als die Mitspielerinnen zu ihr rannten, um sie zu ihrem Treffer zu beglückwünschen, huschte Alara dann auch noch ein flüchtiges Lächeln über ihr Gesicht.

Spätestens Alaras Tor zum 3:0 in der 75. Minute ließ Austria Wiens letzte Hoffnung auf einen Punktgewinn im Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München verpuffen. Trotz eines mutigen und kräftezehrenden Spiels mussten sich die Österreicherinnen am Ende 0:4 geschlagen geben.

Ein "sehr ekliges" Spiel sei das gewesen, sagte Außenverteidigerin Giulia Gwinn nach dem Spiel im ZDF. "Sehr mannorientiert. Sie sind uns in der ersten Halbzeit über den ganzen Platz gefolgt." Dennoch zeigt das Königsklassenduell im windigen Wien, wie flexibel und anpassungsfähig das Team von Trainer José Barcala in dieser Saison bereits geworden ist.

Bayern überlistet Austrias Manndeckung

Denn kein Team behielt das Konzept der Manndeckung in dieser Spielzeit so konsequent bei wie Austria Wien, die sich in dieser Champions-League-Saison erst einen Punkt gegen Inter Mailand erkämpften. "Das war heute alles andere als leicht, vor allem untypisch, wie das Spiel verlaufen ist", stimmte auch Flügelstürmerin Klara Bühl zu, die mit dem 1:0 in der 27. Minute ihrem Team den "Dosenöffner" bescherte, wie sie sagte.

Am Abend trafen die Bayern-Frauen auf Champions-League-Neuling Austria Wien. ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter erwartet "ein intensives Spiel". 19.11.2026 | 1:09 min

Statt wie sonst in einem positionsgetreuen Spiel die Halbräume zu suchen und zu bespielen, musste man die Gegnerinnen "manipulieren", sagte Gwinn, was mit zunehmender Dauer auch immer besser gelang. Bayern spielte sich immer mehr Chancen heraus und konnte damit punkten, dass einige Spielerinnen schneller waren als ihre Gegenspielerinnen, allen voran Klara Bühl und Franziska Kett auf der linken Seite.

Alara trifft, Barcalas Rotation geht auf

Einmal mehr musste der Bayern-Trainer seine Startelf verändern. Im defensiven Mittelfeld startete Sarah Zadrazil für die gelbgesperrte Bernadette Amani, die gegen Wolfsburg noch doppelt traf, und gab sogar als Innenverteidigerin ein gutes Bild ab. In der zweiten Halbzeit nämlich nahm Alara ihre Position ein. Die traf zunächst nur den Pfosten (60.), später dann den Kasten. Eine Belohnung für die 19-Jährige, die in dieser Saison bislang häufig das Nachsehen hatte und wenig Spielzeit bekam.

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"Tore sind immer besonders, aber Champions League-Tore umso mehr", sagte sie am ZDF-Mikrofon nach dem Spiel. Der Treffer war auch ein Zeichen in Richtung Bundestrainer Christian Wück, der für die Länderspielreise nach Südamerika auf die Dienste Alaras erneut verzichtete.

Natürlich will ich ihm zeigen, dass ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätte. Ich versuche mir einfach in jedem Spiel vorzunehmen, das Beste zu geben. „ Alara, FC Bayern München

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Erfolgreichste Torschützinnen: Harder schießt sich in die Top Drei

Ein persönliches Erfolgserlebnis konnte auch Pernille Harder für sich notieren, die mit ihrem Tor zum 2:0 (45.+1) zur früheren deutschen Nationalspielerin Anja Mittag aufschloss und nun auch bei 51 Champions-League-Toren steht. Nur Ada Hegerberg von Olympique Lyon ist mit 69 Treffern noch erfolgreicher in der Königsklasse.

Der große FC Barcelona (am 16. Dezember) kann also kommen? Man gehe "mit einem guten Gefühl" in die letzte Partie der Ligaphase. Die Bayern hätten gezeigt, dass die "physische Kapazität" vorhanden sei, erklärte Bühl. Momentan stehen sie mit elf Punkten auf Rang drei. Mit einem Sieg daheim gegen Barcelona würden sie sicher unter den Top vier bleiben und die Playoffs im Februar überspringen.

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