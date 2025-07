Pernille Harder |

Pernille Harder ist eine dänische Fußballspielerin und Kapitänin der dänischen Frauen-Nationalmannschaft. Harder spielt für Bayern München in der Bundesliga und wurde 2018 und 2020 zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt sowie 2020 zur Fußballerin des Jahres in Deutschland. ZDFheute informiert zu Pernille Harder aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zur Fußballspielerin in der Übersicht.