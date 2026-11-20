Die Saisonentscheidung naht. Im Kampf um drei Plätze im SailGP-Finale haben zwei Teams ihr Ticket gelöst. Um das dritte ringen beim vorletzten Event in Dubai drei Rennställe.

Drei Teams, ein Platz - wer rast ins Finale des SailGP?

Die SailGP-Serie steuert auf das Saisonfinale zu. Am vorletzten Wochenende zunächst mit zwei Rennen in Dubai. Für das deutsche Team wird es einmal mehr auf die Starts ankommen. 20.11.2026 | 3:37 min

Der SailGP biegt auf die Saisonzielgerade ein. Elf Events sind in dieser Saison bereits bestritten. Zwei stehen in den Vereinigten Emiraten jetzt noch aus. Am Wochenende (21./22.11.) kann in Dubai im Kampf um die Finalplätze schon die Vorentscheidung fallen.

Wer erreicht das SailGP-Finale?

Zwei Teams – Australiens Bonds Flying Roos (94 Punkte) und Spaniens Los Gallos (78 Punkte) – haben sich vorzeitig für das Zwei-Millionen-Dollar-Finale in Abu Dhabi (28./29. November) qualifiziert. Doch wer kann den dritten Platz für das wichtigste Saisonrennen sichern?

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag zwei des SailGP-Rennwochenendes in Genf relive. 20.09.2026 | 114:33 min

Die rechnerische Chance dazu haben noch drei Teams. Sie liegen in der Saisonwertung auf den Plätzen drei bis fünf und könnten mit einem Erfolg in Dubai beim ersten der beiden Schlussevents in den Emiraten das Blatt zu ihren Gunsten wenden.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt?

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



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Schweden hat die besten Karten

Erster Anwärter ist das schwedische Newcomer-Team Artemis (59 Punkte), das erst in dieser Saison in die Weltliga eingestiegen ist. Das allerdings taten sie mit sehr erfahrenen SailGP-Kräften wie "Windfüsterer" und 49er-Olympiasieger Nathan Outteridge am Steuer.

Die Blau-Gelben haben in dieser Saison noch kein Event gewonnen, blieben aber über ihre Konstanz dran an den Top-Teams. Zwei zweite und ein dritter Rang haben ihre Hoffnungsflamme auf Kurs Finale brennen lassen.

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag eins des SailGP-Rennwochenendes in Genf. Kommentar: Kristin Recke 19.09.2026 | 100:30 min

Was geht für Titelverteidiger Emirates GBR?

In Schlagdistanz hat sich auch das US SailGP Team (56 Punkte) gebracht, das zuletzt jedoch wackelte, von Verletzungen und Crew-Umstellungen geplagt war. Zum SailGP-Saisonendspurt ist Steuermann Taylor Canfield zurück.

Auch Titelverteidiger Emirates GBR (53 Punkte) hat ein Jahr mit starken Leistungsschwankungen hinter sich. Die Quittung haben die Briten nach elf von 13 Events mit Platz fünf bekommen. Ihre Hoffnungen auf den Finaleinzug haben die Segler aus dem Königreich nicht aufgegeben.

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag zwei des SailGP-Rennwochenendes vor Valencia live im Stream. Reporterin: Kristin Recke, ZDF-Experte: Felix van den Hövel. 06.09.2026 | 91:14 min

Leichtwind-Könner in Dubai gefragt

Nur sechs Punkte trennen die Jäger im Dreikampf um den letzten Finalplatz untereinander. Artemis-Antreiber Nathan Outterdige hatte nach Platz sieben beim jüngsten Flautenpoker in Genf gewusst: "Es stehen noch zwei Events aus. Im Nahen Osten erwarten uns leichte Winde wie hier. Wir müssen uns seglerisch in diesen Bedingungen steigern."

Die Fahrer Nathan Outteridge, Taylor Canfield, Dylan Fletcher (vr.n.l.) kämpfen mit ihrem Team um den letzten Platz im Finale.

Artemis-Flügeltrimmer Chris Draper nannte seine Favoriten fürs Vorschlussevent der sechsten SailGP-Saison: "Die Australier, Spanier und Amerikaner sind alle sehr stark in leichten Winden." In den vergangenen zwei Jahren hatten Neuseelands Black Foils in Dubai triumphiert. Und was kann Team Germany (35 Punkte) im Konzert der SailGP-Supermächte in diesem Jahr erreichen?

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (drei Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. fünf Personen in der Crew)

Deutsches Team hinter den Erwartungen zurück

Schwarz-Rot-Gold liegt nach durchwachsener Saison auf Platz zehn hinter den eigenen Erwartungen zurück. "Sportlich stehen wir nicht da, wo wir sein wollten. Damit kann man nicht zufrieden sein", sagte CEO Tim Krieglstein. Gleichzeitig bekräftigte er: "Wir haben ein Team, an das wir glauben."

Es wäre schön und ist das Ziel, unsere Platzierung in den letzten beiden Events noch zu verbessern. „ Erik Kosegarten-Heil, Fahrer Team Germany

Gerade hat die Mannschaft ihr erstes Trainingslager im neu eröffneten SailGP-Trainingszentrum in Pensacola (Florida) absolviert. Da waren auch Neuzugänge wie Victoria Schultheis im Einsatz, die ab sofort die Rolle der Strategin im deutschen A-Team übernimmt.

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag eins des SailGP-Rennwochenendes vor Valencia relive. Reporterin: Kristin Recke, ZDF-Experte: Felix van den Hövel. 05.09.2026 | 87:46 min

Team Germany will besser starten

Für Team Germany markierte die Pensacola-Woche einen Meilenstein. "Es war für uns ein absolutes Highlight, endlich pure Trainingseinheiten zu haben, als Team mehr Zeit zusammen zu haben und Themen angehen zu können", sagte Erik Kosegarten-Heil.

Die Achillesferse von Team Germany, in Bereichen wie Bootshandling und Speed top, waren 2026 die Starts. Sportchef Lennart Briesenick sagte: "Die Starts sind unglaublich entscheidend. Seit in zweigeteilten Flotten gesegelt wird, noch entscheidender, weil es deutlich weniger Überholchancen gibt. Wenn wir die Starts haben, können wir auch verteidigen und gute Ergebnisse ins Ziel bringen."