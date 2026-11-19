Ein historischer Tag für das deutsche Para Tischtennis: Innerhalb von 93 Minuten gab es bei der WM in Thailand drei Goldmedaillen für Deutschland.

Strahlen mit WM-Gold: Sandra Mikolaschek, Thomas Schmidbauer und Jana Spegel. Quelle: IMAGO / MaJo

Thomas Schmidberger, Jana Spegel und Sandra Mikolaschek haben bei bei der Para-Tischtennis-WM in Pattaya/Thailand drei Goldmedaillen im Einzel geholt. Damit schraubten sie die deutsche Medaillenbilanz auf insgesamt neun hoch. Insgesamt gewann die deutsche Para Tischtennis-Nationalmannschaft bei dieser WM viermal Gold, einmal Silber und viermal Bronze. Eine solch erfolgreiche Ausbeute gab es zuletzt 2006.

Schmidberger gewann in der Wettkampfklasse 3 gegen den chinesischen Weltranglistenersten Panfeng Feng mit 3:0 (11:9, 11:8, 11:8). Damit beendete er eine lange Niederlagenserie gegen seinen Dauerrivalen. Siebenmal waren die beiden zuvor in einem WM-Finale aufeinandergetroffen, jedes Mal hatte Feng die Oberhand behalten. Mit dem Triumph im Einzel erreichte Schmidberger bei dieser WM die maximale Ausbeute: Bereits am Sonntag hatte er gemeinsam mit Valentin Baus Gold im Doppel gewonnen.

Jana Spegel dreht Satzrückstand zu Gold

Auch Jana Spegel durfte am Schlusstag jubeln. Die Spielerin der Wettkampfklasse 1 bewies gegen die Finnin Aino Tapola Comeback-Qualitäten. Nach einem 1:2-Satzrückstand kämpfte sie sich zurück und gewann mit 3:2. Für die 23-Jährige war es bereits das zweite Finale des Tages. Zuvor hatte sie gemeinsam mit Sandra Mikolaschek Silber im Damen-Doppel gewonnen.

Valentin Baus und Thomas Schmidberger gewinnen bei der Para-WM Gold im Doppel. Das Tischtennis-Duo gewann den Doppel-Wettbewerb der Startklasse D8. 15.11.2026 | 0:13 min

Den dritten deutschen Einzeltitel sicherte sich Mikolaschek in der Wettkampfklasse 4-5. Sie besiegte die Chinesin Bian Zhang ebenfalls mit 3:2 und komplettierte damit ihre Titelsammlung nach Paralympics-Gold 2024 und EM-Gold 2025. "Ich bin gerade amtierende Alles", sagte sie nach ihrem Erfolg.

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Quelle: SID