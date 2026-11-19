Dreikampf um die Macht:Diallo und Tashima fordern Infantino heraus
Nun ist es offiziell: Im Machtkampf beim Fußball-Weltverband FIFA muss sich Gianni Infantino zwei Herausforderern stellen.
Im Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten stehen die möglichen Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino nun auch offiziell fest. Der französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima wurden von Mitgliedsverbänden des Fußball-Weltverbands offiziell als Kandidaten vorgeschlagen. Sie wollen bei der Wahl auf dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat gegen Infantino antreten.
Ihre Kandidaturen werden nun von der Wahlkommission geprüft. Spätestens am 18. Februar 2027 soll darüber informiert werden, ob die Kandidaten zugelassen werden oder nicht.
Infantino gilt trotz Kritik als Favorit
Für den Wahlsieg sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedern nötig. Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit. Diallo ist der Kandidat der weitgehend in Opposition zu Infantino stehenden Europäischen Fußball-Union (UEFA), Tashima gilt als krasser Außenseiter.
Europa verfügt über 55 Stimmen, es folgen Afrika (54), Asien (46), Nord-, Mittelamerika und die Karibik (35), Ozeanien (11) und Südamerika (10).
Südamerika und Afrika stehen bislang geschlossen hinter Infantino. Aus Asien, Nord-, Mittelamerika und der Karibik sowie Ozeanien kommen seit Monaten unterschiedliche Signale - doch auch dort wird Infantino, unter anderem wegen seiner millionenschweren Geldversprechen, zumeist favorisiert. Selbst in Europa hat der frühere UEFA-Generalsekretär Unterstützer.
Die größte Gefahr könnte Infantino von Seiten der Justiz drohen. Die UEFA will Infantino im Zusammenhang mit dem Investorendeal vor Gericht zerren und ihn im besten Fall so aus dem Verkehr ziehen. Infantino-Kritiker fordern zudem ein Vorgehen gegen den Amtsinhaber vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, weil sie eine weitere Amtszeit als regelwidrig ansehen.
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