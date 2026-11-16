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Nations League: Frankreich schlägt Türkei und feiert Gruppensieg

Nations League:Frankreich schlägt Türkei und feiert Gruppensieg

von Julian-Luca Schäfer

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Hakan Calhanoglun und Lucas Da Cunha am 15.11.26

Frankreich hat seine Nations-League-Gruppe auf Platz eins beendet. Gegen die Türkei setzte sich das Team von Trainder Zinedine Zidan mit 2:1 durch.

Frankreich hat seine Pflichtaufgabe gegen die Türkei mit 2:1 (0:0) relativ glanzlos erledigt und die Nations-League-Gruppe A gewonnen. Die Türkei hingegen beendet die Gruppenphase mit null Punkten aus sechs Spielen abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Frankreich feiert Gruppensieg

Das Team von Trainer Zinédine Zidane profitierte zunächst von einem Eigentor von Emirhan Topçu (49.). In der Schlussphase traf Junior Kroupi (80.) erstmals für die Équipe Tricolore, bevor Abdülkerim Bardakci (90.) per Kopf verkürzte. 

Die Aufstellungen:   

Frankreich: Maignan (46. Restes) - Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf - Cherki (82. Zaïre-Emery), Da Cunha, Rabiot (63. Camavinga) - Olise (85. Pagis), Mbappé, Barcola (63. Kroupi).
Trainer: Zinedine Zidane 

Türkei: Özer - Ba. Yilmaz (81. Kadioglu), Demiral, Bardakci, Topcu, Elmali (81. Aydin) - Yüksek (61. S. Özcan), Calhanoglu (81. Kökcü), Uzun (69. Akgün) - Güler, Gül .
Trainer: Ali Riza Sergen Yalcin 

Schiedsrichter: Christopher Kavanagh (England) 

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