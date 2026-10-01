Nations League: Bischof und Wirtz schießen DFB-Elf zum Sieg gegen Serbien

Serbien mit 2:0 noch gut bedient:Bischof und Wirtz schießen DFB-Elf zum Sieg
Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen.
Die runderneuerte Nationalmannschaft hat Jürgen Klopp den ersehnten ersten Sieg als Bundestrainer beschert. Beim 2:0 (1:0) in der Nations League gegen Serbie sorgten Tom Bischof (39. Minute) und der wie befreit wirbelnde Florian Wirtz (61.) in München für die Tore.
Die Aufstellungen:
Deutschland: Urbig - Treu, Thiaw, Anton, Mittelstädt – Pavlovic (88. Janelt) – Bischof (77. Baur), Wirtz – Gnabry (46. S. El Mala), Woltemade (76. Burkhardt), Scherhant (77. Conté)
Trainer: Jürgen Klopp
Serbien: Petrovic - Nedeljkovic, Erakovic (67. Pavlovic), Gudelj, Babic – Zivkovic (67. Samardzic), Ne. Maksimovic (88. Kostov), Dzodic (67. Cvetkovic), Kostic – Tadic (67. Lukic) - Jovic
Trainer: Veljko Paunovic
Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)