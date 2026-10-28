DFB-Pokal:Magdeburg ärgert FC Bayern nur kurz

Der FC Bayern erledigt seine Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Magdeburg souverän. Der Zweitligist hält in Hälfte eins gut mit, hat gegen die individuelle Klasse der Münchner aber keine Chance.

Zwei Tage nach der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als weltbester Fußballer hat Harry Kane seinen Bayern-Teamkollegen entspannt beim Torfest im DFB-Pokal zuschauen können. Die Torjäger-Dienste des Engländers waren beim 6:1 (2:1) gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg nicht nötig.

Michael Olise (10./50. Minute), der Kane bei seinem zweiten Tor zum 3:1 auch als sicherer Elfmeterschütze ersetzte, sowie Ismael Saibari (21.) übernahmen zunächst das Toreschießen bei den Münchnern. Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Santos Daiber (90.+4) erhöhten noch. Mateusz Zukowski traf mit einem abgefälschten Schuss für den Zweitligisten (15.).

Die Aufstellungen:

FC Bayern München: Urbig - Stanisic, Tah, H. Ito, Brown - Laimer (68. A. Pavlovic), Bischof (82. Santos Daiber) - Olise (68. Boey), Karl, Gnabry - Saibari (74. Binder)

Trainer: Aaron Danks

1. FC Magdeburg: Reimann - Nadjombe, To. Müller, Garcia MacNulty, Nollenberger (63. Bockhorn) - Hyryläinen (75. Mergner), F. Chávez (63. F. Michel), Müsel (85. Tachie) - Iyoha (75. Baars), Zukowski, Atik

Trainer: Petrik Sander