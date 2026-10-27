DFB-Pokal:Sabitzer trickst BVB zum Sieg gegen Werder
Die Highlights der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen mit Originalkommentar von Gari Paubandt.
Dank eines Last-Minute-Treffers von Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund mit viel Mühe die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Im Duell mit Werder Bremen traf der Österreicher in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß zum Dortmunder 3:2 (2:0).
Der eingewechselte Niclas Füllkrug hat mit einem Doppelschlag (65./69. Minute) die frühe Dortmunder Führung durch Serhou Guirassy (6.) und Carney Chukwuemeka (17.) im mit 81.365 Fans ausverkauften Signal-Iduna-Park wettgemacht. In der Nachspielzeit trifft Marcel Sabitzer den Lucky Punch.
Die Aufstellungen:
Borussia Dortmund: Kobel - Gadou, Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson (71. Svensson), Jo. Bellingham, Veerman (71. Sabitzer), Beier - F. Nmecha, Chukwuemeka (71. Nwaneri) - Guirassy (84. F. Silva)
Trainer: Niko Kovac
SV Werder Bremen: Hein - Schmetgens, Pieper, Friedl, Arthur - Stalmach (59. L. Reis), Regeer - Dinkci (59. Weiser), Chuki, Grüll (59. Lynen) - Itten (59. Füllkrug)
Trainer: Daniel Thioune
Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)
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