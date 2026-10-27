DFB-Pokal:Zwei FCA-Joker stechen gegen Großaspach

Großaspach verpasst den Sprung ins Achtelfinale. Gegen den FC Augsburg hält der Drittligist lange gut mit. Am Ende beweist FCA-Coach Manuel Baum mit seinen Einwechslungen ein gutes Händchen.

Dank Doppelpacker Rodrigo Ribeiro und gleich zwei Joker-Toren hat sich der FC Augsburg ins Achtelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Der Bundesligist gab beim tapferen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach eine 2:0-Führung aus der Hand, setzte sich letztlich aber mit 4:2 (2:1) durch.

Den FCA-Doppelpack durch Rodrigo Ribeiro (13./21.) glichen Luca Molinari (23.) und Kapitän Volkan Celiktas (47.) aus. Doch dann schlenzte zunächst Ibrahimovic (69.), vier Minuten zuvor eingewechselt, den Ball aus 25 Metern traumhaft ins Tor der Gastgeber. Kade (74.), der mit Ibrahimovic gekommen war, entschied das spannende Duell.

Die Aufstellungen:

SG Sonnenhof Großaspach: Reule - Rahn (85. Leon Maier), Aidonis, Nuraj (80. Zografakis), Molinari - Kunde, Celiktas - Loris Maier (85. Faß), Pollex (80. Stoppel), Rossmann - Eisele (68. Mistl)

Trainer: Pascal Reinhardt

FC Augsburg: Dahmen - Bah, Matsima, Massengo - Seol (65. Kade), Keitel (88. Gouweleeuw), Rieder (88. Schnitzer), Behrens - Kömür (65. Ibrahimovic), Fellhauer - R. Ribeiro (74. Gregoritsch)

Trainer: Manuel Baum