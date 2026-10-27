DFB-Pokal:VfL Bochum bleibt Mainzer Pokalschreck

Der VfL Bochum steht im Achtelfinale. Der Zweitligist zeigt gegen Mainz 05 vor allem in der Defensive eine starke Leistung und verdient sich so den Sieg.

Die Hoffnungen des FSV Mainz 05 auf eine erfolgreiche Pokalsaison haben sich erneut nicht erfüllt. Der Bundesligist musste sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und verpasste zum vierten Mal in Serie den Einzug ins Achtelfinale.

Die Tore vor 20.432 Zuschauern erzielten Christian Rasmussen (46. Minute) und Philipp Hofmann (75.). Damit erwiesen sich die Bochumer einmal mehr als Mainzer Pokalschreck. Schon die beiden bisher einzigen beiden Cup-Duelle hatte der VfL gewonnen und schaffte wie im Vorjahr den Einzug ins Achtelfinale.

Die Aufstellungen:

VfL Bochum: T. Horn - Klaiber, Steinwender, Mets, Wittek (81. Sawas) - T. Meyer, Pannewig - C. Rasmussen (63. P. Hofmann), Taz (63. Miyoshi), Steuckers (81. Isbruch) - Holtmann (71. Ouro-Tagba)

Trainer: Uwe Rösler

1. FSV Mainz 05: Schwolow - Potulski, Posch, da Costa (84. Kawasaki) - Widmer (63. Caci), Sano, Mwene - Jae-sung Lee (63. Martel), Nebel (84. Hollerbach) - Becker, Tietz (63. Königsdörffer)

Trainer: Urs Fischer