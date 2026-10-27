Mit zwei späten Toren von Joker Christoph Baumgartner hat Bundesligist Rasenballsport Leipzig seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal doch noch gelöst und das Achtelfinale erreicht. Bei Drittligist Rot-Weiss Essen setzte sich die lange in Unterzahl agierende Mannschaft von Trainer Martin Demichelis knapp mit 2:1 (0:1) durch.