DFB-Pokal:Baumgartner beendet Essens Pokalträume
von Felicitas Hölscher
RW Essen belohnt sich nicht für eine couragierte Leistung gegen Rasenballsport Leipzig. Lange liegt der Drittligist in Führung, ehe Leipzigs Christoph Baumgartner die Partie mit einem Doppelschlag dreht.
Mit zwei späten Toren von Joker Christoph Baumgartner hat Bundesligist Rasenballsport Leipzig seine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal doch noch gelöst und das Achtelfinale erreicht. Bei Drittligist Rot-Weiss Essen setzte sich die lange in Unterzahl agierende Mannschaft von Trainer Martin Demichelis knapp mit 2:1 (0:1) durch.
Vor 17.467 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße hatte Lucas Brumme (9. Minute) den lange stark aufspielenden Außenseiter früh in Führung gebracht. Baumgartner (78. und 82.) drehte die Partie zugunsten des klaren Favoriten.
Die Aufstellungen:
Rot-Weiss Essen: Golz - Ja. Hofmann, Hüning, Rios Alonso, Bouebari - Sietan, Pesch (80. Bazzoli) - Kostka (74. Bätzner), Reisig, Brumme (65. Celebi) - Abiama (80. Vasic)
Trainer: Uwe Koschinat
Leipzig: Nyland - Baku (62. Nusa), W. Orban, Lukeba, Raum - Reitz (46. Gruda), Seiwald, Banzuzi (62. Baumgartner) - A. Maksimovic (46. El Aynaoui), Romulo (87. Henrichs), Gomis
Trainer: Martin Demichelis
Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)
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