DFB-Pokal: Kiel nach Elfer-Krimi gegen Hoffenheim weiter

Holstein Kiel zieht nach großem Kampf gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale ein. Vom Punkt behalten die Norddeutschen die Nerven und sorgen für das Pokalaus des Bundesligisten.

Lio Rothenhagen hat Holstein Kiel gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt und für eine Überraschung gegen den Bundesligisten gesorgt. Der Keeper hielt im Elfmeterschießen den entscheidenden Ball gegen Mats Rots und wurde zum Holstein-Helden.

Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden. In der Verlängerung fielen keine Treffer mehr, so dass das Elfmeterschießen mit 4:3 die Entscheidung brachte.

In der spannenden, aber niveauarmen Partie waren die Hoffenheimer durch Adam Hlozek (11. Minute) in Führung gegangen. Adrian Kapralik (23.) sorgte für den Ausgleich der Kieler. Die Norddeutschen brachten das Remis über die reguläre Spielzeit und die Verlängerung - und wurden am Ende verdiente Sieger.

Die Aufstellungen:

Holstein Kiel: Rothenhagen - Sekine, Madsen, Nekic, Parduzi (103. Tolkin) - Meffert, Ugoh (65. Balzi), Davidsen (90. Kvilitaia), Kapralik (115. Alidou), Therkelsen (90. de Regt) - Harres

Trainer: Tim Walter

TSG Hoffenheim: Philipp - Gendrey (33. Coufal), Hranac, Machida, Bernardo - Avdullahu, Burger (46. Daghim), Hlozek (64. Conté, 95. Rots), Prass - Kramaric, Lemperle (46. Asllani)

Trainer: Christian Ilzer