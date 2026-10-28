DFB-Pokal:FCK verschärft Krise bei Hannover 96

Die Krise von Hannover 96 geht weiter. Drei Tage nach der Derby-Niederlage in Braunschweig flogen die Niedersachsen und ihr weiter siegloser Trainer Sandro Wagner aus dem DFB-Pokal. Trotz der besten Leistung unter dem neuen Coach verlor 96 mit 0:2 (0:1) gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern und schied damit bereits in der zweiten Runde aus.