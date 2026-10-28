DFB-Pokal: Packendes Duell zwischen Leverkusen und Nürnberg

DFB-Pokal:Packendes Duell zwischen Leverkusen und dem FCN
von Adrian von der Groeben
Leverkusen und Nürnberg liefern sich ein packendes Duell um den Einzug ins Achtelfinale. Der Club legt furios los, ehe der Bundesligist aufdreht und die Partie für sich entscheidet.
Bayer Leverkusen ist dank einer fulminanten Aufholjagd ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose drehte die Mannschaft von Trainer Carles Martínez einen 0:2-Rückstand noch in ein 5:2 (1:2).
Rafael Lubach (13. Minute) und Sigurd Haugen (30.) hatten die zunächst forschen Gäste in Führung gebracht. Edmond Tapsoba (41. und 49.) leitete mit je einem Treffer kurz vor und nach der Pause die Wende ein, ehe Patrik Schick mit einem verwandelten Elfmeter (70.), Jonas Hofmann (78.) und Lucas Vázquez (89.) den am Ende zu hoch ausgefallenen Sieg für die Werkself perfekt machten.
Die Aufstellungen:
Bayer 04 Leverkusen: Blaswich - Vazquez, Tapsoba, F. Medina, Miguel Gutiérrez - Andrich (46. Fernandez), García - Jo. Hofmann (87. Boniface), M. Tillman (46. Maza), Moreira (46. Schick) - Tella (68. Quansah)
Trainer: Carles Martinez
1. FC Nürnberg: Jan Reichert - Janisch (76. Masouras), Kalogeropoulos, F. Otto, Ceresoli (60. Porstner) - Markhiev, J. Fernandez (87. Kornwachs Barjuan) - Bøving, Justvan, Lubach (76. Ghrieb) - Haugen (60. Scobel)
Trainer: Miroslav Klose
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)
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