DFB-Pokal:Undav schießt Stuttgart ins Achtelfinale

Der VfB Stuttgart hat den nächsten Tiefschlag nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Die Schwaben erkämpften sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein glanzloses 1:0 (0:0) beim lange dezimierten Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn und können damit weiter auf die dritte erfolgreiche Pokal-Saison in Serie hoffen.