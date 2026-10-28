DFB-Pokal:Undav schießt Stuttgart ins Achtelfinale
von Moritz Zschau
Denis Undav rettet den VfB vor der Verlängerung beim SC Paderborn. Der Stürmer trifft in letzter Minute und sichert dem lange in Überzahl spielenden Stuttgartern den Einzug ins Achtelfinale.
Der VfB Stuttgart hat den nächsten Tiefschlag nur mit sehr viel Mühe abwenden können. Die Schwaben erkämpften sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein glanzloses 1:0 (0:0) beim lange dezimierten Erstliga-Aufsteiger SC Paderborn und können damit weiter auf die dritte erfolgreiche Pokal-Saison in Serie hoffen.
Vor 14.846 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte Deniz Undav in der 90. Minute den Siegtreffer für die Stuttgarter. Die Ostwestfalen spielten seit der 37. Minute in Unterzahl. Laurin Curda hatte die Rote Karte wegen groben Foulspiels gesehen.
Die Aufstellungen:
SC Paderborn 07: M. Schubert - ter Horst (75. Hansen), F. Götze, Sticker (75. Scheller) - Curda, Castaneda, Baack, R. Müller (69. Obermair) - Lippmann, Zeitler (58. Marino) - Pieringer (69. Tigges)
Trainer: Ralf Kettemann
VfB Stuttgart: Bredlow - Assignon (62. Führich), Hendriks, Chabot (62. Jaquez), Mittelstädt - Prömel, Stiller (46. Karazor) - Leweling, Undav (90.+2 Pejcinovic), El Khannouss - Demirovic
Trainer: Sebastian Hoeneß
Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)
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