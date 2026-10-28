DFB-Pokal:Passive Schalker scheitern an Dynamo Dresden
von Adrian von der Groeben
Dynamo Dresden schafft mit einem Erfolg über den FC Schalke 04 den Sprung ins Achtelfinale. Der Zweitligist bestraft königsblaue Passivität gnadenlos.
Der FC Schalke 04 ist frühzeitig aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und rutscht immer tiefer in die Krise. Die offensiv erneut zu harmlose Mannschaft von Trainer Miron Muslic verlor am Mittwoch ihr Zweitrunden-Duell bei Zweitligist Dynamo Dresden mit 0:2 (0:0) und verpasste den Einzug ins Achtelfinale.
Die Dresdner stehen dank Patrice Covic (54.) und Christoph Daferner (88.) erstmals seit zwölf Jahren im Achtelfinale.
Die Aufstellungen:
Dynamo Dresden: Grill - Sterner, N. Rapp, F. Müller (82. Muhamedbegovic), Straudi (67. Rossipal) - R. Wagner, Raschl, N. Hauptmann (76. L. Herrmann) - Covic (67. Lemmer), Vermeij (76. Daferner), Bobzien
Trainer: Thomas Stamm
FC Schalke 04: Karius - Ayhan (70. T. Becker), Katic, Kurucay - Dina Ebimbe (70. D. Ljubicic), Tanaka, Vozar (61. Karaman), V. Becker - H. Hwang (77. Adamu), Aouchiche - Dzeko
Trainer: Miron Muslic
Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)
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