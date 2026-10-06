Nations League: Italien bejubelt nächsten Sieg gegen Türkei

3:1 in Bologna:Italien bejubelt nächsten Sieg gegen Türkei
von Adrian von der Groeben
Die Squadra Azzurra sammelt ein weiteres Erfolgserlebnis. Gegen die Türkei gewinnen die Italiener auch die zweite Partie mit 3:1. Bedanken müssen sie sich aber bei Keeper Donnarumma.
Italien schöpft unter Roberto Mancini nach Jahren der Krise neue Hoffnung. Der viermalige Fußball-Weltmeister, der die vergangenen drei WM-Turniere verpasste, gewann eine Woche nach dem 4:1 in der Türkei am Montag auch das Nations-League-Rückspiel in Bologna mit 3:1 (1:0).
Die Aufstellungen:
Italien: Donnarumma - di Lorenzo (55. Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (56. Calafiori) - Barella (70. Tonali), Romano, Doumbia – Vergara (84. Frattesi), Scamacca (56. Esposito), Maldini
Trainer: Roberto Mancini
Türkei: Cakir - Celik, Kabak, Bardakci – Kadioglu (88. Aydin), Özcan, Yüksek (79. Aktürkoglu), Elmali – Kahveci (70. Elmaz), Simsir (70. Fakili) - Akgün (88. Gül)
Trainer: Vincenzo Montella
Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)