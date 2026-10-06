Nations League: Italien bejubelt nächsten Sieg gegen Türkei

Italien schöpft unter Roberto Mancini nach Jahren der Krise neue Hoffnung. Der viermalige Fußball-Weltmeister, der die vergangenen drei WM-Turniere verpasste, gewann eine Woche nach dem 4:1 in der Türkei am Montag auch das Nations-League-Rückspiel in Bologna mit 3:1 (1:0).