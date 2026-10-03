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Nations League: Belgiens Altstars lassen Türkei alt aussehen

Nations League:Belgiens Altstars lassen Türkei alt aussehen

von Lukas Brachat

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Belgiens Kevin De Bruyne jubelt über sein Tor zum 1:0 im Nations-League-Spiel gegen die Türkei.

Dank ihrer Stars Kevin de Bruyne und Romelu Lukaku feiert Belgien einen klaren Nations-League-Sieg gegen die Türkei. Für die Türken ist es die vierte Pleite in Folge.

Während Frankreich mit sieben Punkten weiter Tabellenführer in der Gruppe A1 ist, wartet Schlusslicht Türkei nach dem 0:3 (0:1) gegen Belgien weiter auf die ersten Punkte. Für Trainer Mark van Bommel war es im dritten Spiel als Coach der "Roten Teufel" bereits der zweite Sieg.

Mit sechs Punkten liegen die Belgier vor dem Rückspiel in Frankreich am Montag auf Platz zwei. Die Türkei, die ohne den angeschlagenen Can Uzun von Eintracht Frankfurt auskommen musste, muss dann zu den Italienern. 

Die Aufstellungen:    

Belgien: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper – Vanaken (61. Lavia), Tielemans, Lukebakio (61. R. Lukaku), De Bruyne (82. Fofana), Godts (75. Trossaard) - de Ketelaere (82. Openda), Trainer: Mark van Bommel 

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci – Aydin (66. Fakili), Yüksek (85. Tiknaz), Elmaz (73. Özcan), Kadioglu, Arda Güler, Aktürkoglu (67. Gül) – Yilmaz (46. Akgün), Trainer: Vincenzo Montella  

Schiedsrichter: Rohit Saggi (Norwegen)

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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