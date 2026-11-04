Champions League:VfB bei Galatasaray unter Wert geschlagen
von Claudia Neumann
Der VfB Stuttgart liefert in der Champions League eine ansprechende Leistung bei Galatasaray ab. Den Schwaben fehlt in Istanbul aber die Effizienz, so heißt es am Ende 0:2.
Im emotional extrem aufgeladenen Stimmungstempel von Galatasaray Istanbul hat der VfB Stuttgart seine erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison kassiert. Gegen die giftigen Gastgeber unterlag der fehleranfällige Fußball-Bundesligist in der hitzigen Atmosphäre des Ali Sami Yen Spor Kompleksi mit 0:2 (0:2).
Batrakov bestraft Stuttgarter Fehler
Aleksei Batrakov (12. und 15. Minute) erzielte vor rund 50.000 Besuchern beide Tore für den türkischen Serienmeister.
Die Aufstellungen:
Galatasaray SK: Cakir - Sallai (68. Singo), D. Sánchez, Bardakci, Jakobs (77. Elmali) - Lemina (83. Sara), Torreira - Akgün, Batrakow (77. Sané), Ba. Yilmaz (68. Leão) - Osimhen.
Trainer: Okan Buruk.
VfB Stuttgart: Bredlow - Hendriks, Chabot, Mittelstädt - Leweling (75. Assignon), Prömel (75. Nartey), Karazor (18. Spalt), Führich (83. Tiago Tomás) - Undav, El Khannouss - Demirovic (75. Pejcinovic).
Trainer: Sebastian Hoeneß.
Schiedsrichter: Chris Kavanagh (England)
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