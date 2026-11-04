Champions League: VfB bei Galatasaray unter Wert geschlagen

Im emotional extrem aufgeladenen Stimmungstempel von Galatasaray Istanbul hat der VfB Stuttgart seine erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison kassiert. Gegen die giftigen Gastgeber unterlag der fehleranfällige Fußball-Bundesligist in der hitzigen Atmosphäre des Ali Sami Yen Spor Kompleksi mit 0:2 (0:2).