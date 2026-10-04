Nations League: England bereitet Kroatien historisches Debakel

Three Lions feiern Kantersieg:England bereitet Kroatien historisches Debakel
von Klaus Veltman
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Die Three Lions von Trainer Thomas Tuchel überrollen Kroatien auswärts mit 7:0. Die Gastgeber um Luka Modric präsentieren sich desolat und kassieren die höchste Pleite ihrer Geschichte.
Die Aufstellungen:
Kroatien: Livakovic - Stanisic (76. Sutalo), L. Vuskovic, Gvardiol, Perisic - Modric (56. Jakic), Kovacic - Ivanovic, P. Sucic (46. Mario Pasalic), Baturina (46. Vlasic) - Musa (46. Matanovic)
Trainer: Slaven Bilic
England: Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, Hall (79. Lewis-Skelly) - Anderson (79. Gibbs-White), Ju. Bellingham, Scott (69. Garner) - Saka, Kane (69. Rogers), A. Gordon (69. Eze)
Trainer: Thomas Tuchel
Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)