Nations League: England bereitet Kroatien historisches Debakel

Three Lions feiern Kantersieg : England bereitet Kroatien historisches Debakel

von Klaus Veltman 04.10.2026 | 00:00 |

Die Three Lions von Trainer Thomas Tuchel überrollen Kroatien auswärts mit 7:0. Die Gastgeber um Luka Modric präsentieren sich desolat und kassieren die höchste Pleite ihrer Geschichte.