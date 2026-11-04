Champions League: Fenerbahce ringt Liverpool nieder

Fenerbahce hat in der Champions League für eine Überraschung gesorgt. Das Team aus Istanbul kam dank großer Moral zu einem 3:2-Heimsieg gegen den FC Liverpool.

Der FC Liverpool hat mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz eine herbe Enttäuschung in der Champions League einstecken müssen. Die Reds verloren am vierten Spieltag mit 2:3 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul. Es ist der erste Punktverlust in der Königsklasse für Liverpool.

Liverpool verspielt zweimal die Führung

Der Tabellenfünfte der englischen Premier League war durch Trey Nyoni (25. Minute) und Alexander Isak (69.) zweimal in Führung gegangen, Mason Greenwood (29.) und Archie Brown (73.) glichen für Istanbul aus.

Vedat Muriqi besorgte in der 79. Minute dann den ersten Dreier für die Hausherren.

Die Aufstellungen:

Fenerbahce SK: Ederson - N. Semedo (75. Müldür), Skriniar, Peprah Oppong, Brown - Guendouzi, Kanté, Yüksek - Greenwood (89. Aydin), Lukaku (63. Muriqi), Kahveci (75. Aktürkoglu).

Trainer: Dirk Kuijt.

FC Liverpool: Alisson - Gomez (66. Wirtz), Jacquet, Van Dijk, Tsimikas (76. Kerkez) - Mac Allister, Nyoni (85. Koumas) - Munoz (66. Isak), Szoboszlai, Ngumoha (66. Gakpo) - Barcola.

Trainer: Andoni Iraola.