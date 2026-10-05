Nations League: DFB-Team mit Chancenwucher gegen Griechenland

Deutschland und Griechenland trennen sich in Thessaloniki mit einem torlosen Unentschieden. Gerade in der ersten Halbzeit belohnt sich die DFB-Elf für eine starke Leistung nicht.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bangt in der Nations League um den Einzug ins Viertelfinale. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp musste sich in Thessaloniki nach der Niederlage im Hinspiel vor einer Woche gegen Griechenland (0:1) mit einem 0:0 begnügen.

Die deutsche Mannschaft ließ im Toumba-Stadion viele gute Tormöglichkeiten ungenutzt. Im November gastiert die DFB-Auswahl in Serbien und spielt zum Abschluss der Nationenliga-Vorrunde gegen die Niederlande.

Die Aufstellungen:

Griechenland: Tsolakis - Saliakas, Mawropanos (79. Retsos), Koulierakis, Tsimikas - Masouras, Kourbelis (68. Mousakitis), Safeiris, Kisiridis (46. Androutsos) - Pawlidis (46. Karetsas), - Ioannidis (88. C. Kostoulas)

Trainer: Ivan Jovanocić

Deutschland: Urbig - Treu, Thiaw, Anton, Raum - A. Pavlovic - Bischof (83. Baur), Wirtz - Karl (63. El Mala), Burkardt (63. Woltemade), Scherhant (83. Conté)

Trainer: Jürgen Klopp

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (Spanien)