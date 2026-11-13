Nations League: Spanien auch in Tschechien makellos

Fünfter Sieg im fünften Spiel:Spanien auch in Tschechien makellos
von Moritz Zschau
Fünftes Spiel, fünfter Sieg für Spanien in der Nations League. Beim 2:0-Erfolg in Tschechien profitiert der Weltmeister auch von einer 20-minütigen Überzahl und steht vorzeitig im Viertelfinale.
Weltmeister Spanien hat in Tschechien einen Arbeitssieg eingefahren. Vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Tschechen einen guten Auftritt, ehe sie in Unterzahl gerieten. Alex Baena traf per Handelfmeter (39.), Marc Pubill setzte den Schlusspunkt (90.+6). Tschechien schwächte sich in der zweiten Halbzeit durch einen Platzverweis gegen Ladislav Krejci selbst (72.).
Die Aufstellungen:
Tschechien: Trainer: Kovár - Coufal, Zima, Ladislav Krejci, Jurásek - Cerv (84. Soucek), Kral - Ambros (76. Vlcek), Hlozek (84. Kabongo), Provod (66. Subert) - Naderi (66. Hopi)
Trainer: Santiago Denia Sanchez
Spanien: Simón - Porro (76. Pubill), Cubarsi, Huijsen, Cucurella - Zubimendi, Ruiz (76. Pedri) - Pino (66. Merino), F. López (82. de Frutos), Baena - Ferran Torres (66. R. Fernández)
Trainer: Luis de la Fuente
Schiedsrichter: Nikola Dabanovic (Montenegro)
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