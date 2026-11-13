Nations League: Spanien auch in Tschechien makellos

Weltmeister Spanien hat in Tschechien einen Arbeitssieg eingefahren. Vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Tschechen einen guten Auftritt, ehe sie in Unterzahl gerieten. Alex Baena traf per Handelfmeter (39.), Marc Pubill setzte den Schlusspunkt (90.+6). Tschechien schwächte sich in der zweiten Halbzeit durch einen Platzverweis gegen Ladislav Krejci selbst (72.).