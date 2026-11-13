Nations League: Kane schießt England zum Sieg gegen Kroatien

Nächster Meilenstein für Weltfußballer Harry Kane: Gegen Kroatien absolviert der Tprjäger sein 126. Länderspiel für England. Der Siegtreffer zum 2:1 ist sein 92. Länderspieltor.

"King" Harry Kane hat mit der englischen Nationalmannschaft eine gebührende "Krönungsmesse" gefeiert. Mit den Three Lions siegte der Ballon d'Or-Gewinner 2:1 (1:0) in der Nations League gegen Kroatien. Mit seinem 126. Länderspieleinsatz überholte Kane die Torwart-Ikone Peter Shilton und stieg zum Rekordspieler Englands auf.

In London brachte Morgan Rogers England in Führung. Kane, zuletzt drei Spiele in Serie torlos, beantwortete den zwischenzeitlichen Ausgleich Kroatiens durch Petar Sucic (59.) per Foulelfmeter (64.). England qualifizierte sich durch den Sieg vorzeitig für das Viertelfinale.

Die Aufstellungen:

England: Pickford - Alexander-Arnold (78. White), Quansah, Burn, Hall - Anderson, Rice (78. Garner), Ju. Bellingham - Rogers, Kane, A. Gordon (78. Ngumoha)

Trainer: Thomas Tuchel

Kroatien: Trainer: Livakovic - Stanisic, L. Vuskovic, Gvardiol - Smolcic (76. Marco Pasalic), Misic (76. Modric), Kovacic (90. Majer), Vlasic - P. Sucic (70. Mario Pasalic), Baturina - Matanovic (70. Budimir)

Trainer: Slaven Bilic