Nations League: Traumtore bei Portugal gegen Norwegen

Portugal steht im Viertelfinale der Nations League. Gegen Norwegen zeigen die Portugiesen - auch ohne Cristiano Ronaldo - eine reife Leistung. Mit Traumtoren inklusive.

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat auch ohne Cristiano Ronaldo den vorzeitigen Viertelfinaleinzug in der Nations League perfekt gemacht. Im zweiten Spiel nach der viel beachteten Abreise des Rekordtorschützen siegte die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus mit 2:1 (1:1) gegen Norwegen und feierte den vierten Erfolg im vierten Spiel.

Mit zwölf Punkten ist dem Titelverteidiger und zweimaligen Nations-League-Sieger das Weiterkommen nicht mehr zu nehmen. Angreifer Goncalo Ramos (79.) traf in Porto zum Sieg für die Gastgeber, nachdem der frühere Bayern-Profi Joao Cancelo (38.) ein Traumtor von Norwegens Kristoffer Ajer (36.) ausgeglichen hatte. Erling Haaland blieb bei den Norwegern weitgehend unauffällig. Portugals Francisco Conceicao (86.) sah die Gelb-Rote Karte.

Die Aufstellungen:

Portugal: D. Costa - João Cancelo (63. Dalot), R. Dias, Veiga, N. Mendes - Palhinha (62. J. Neves), Vitinha (86. B. Silva) - Conceicao, João Félix (90.+2 N. Tavares), B. Fernandes (90.+2 Trincao) - G. Ramos

Trainer: Jorge Jesus

Norwegen: Selvik - Aursnes, Ajer, Östigard, Møller Wolfe - Ödegaard, S. Berge, Berg (87. Aasgaard) - Schjelderup, Haaland (67. Strand Larsen), Nusa (74. Bobb)

Trainer: Staale Solbakken

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)