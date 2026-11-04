Champions League: Paris Saint-Germain zerlegt FC Villarreal

Titelverteidiger Paris Saint-Germain feiert am 4. Spieltag der Champions League einen Kantersieg: Beim FC Villarrel setzten sich die Franzosen mit 6:0 durch.

Paris Staint-Germain hat sich beim 6:0 (4:0)-Erfolg beim FC Villarreal im Torrausch präsentiert. Durch den Sieg feierte der Titelverteidiger den vierten Erfolg im vierten Spiel und bleibt Erster.

PSG legt Blitzstart hin

Bei einem Blitzstart hatte PSG durch Joao Neves (9.), Desiré Doué (12.), Senny Mayulu (13.) und 0:4 Fabian (17.) nach 17 Minuten vier Tore erzielt, immer wieder waren die Gäste nach ihrem Pressing erfolgreich. Nach der Pause trafen erneut Fabian (50.) und David Boly (78.).

Die Aufstellungen:

FC Villareal: Gulácsi - Freeman (79. Navarro), Mourino, Veiga, Romero (63. Oluwaseyi) - Comesaña (63. Moleiro), Macià, P. Gueye, Buchanan - Pépé (46. Cardona), Pérez (63. Mikautadse).

Trainer: Inigo Perez.

Paris Saint-Germain: Safonow - Hakimi (76. Boly), Sabarnyj, Pacho, Lucas Hernandez - J. Neves, Vitinha (76. Beraldo), Ruiz - Akliouche (60. Ferran Torres), Mayulu (60. Godts), D. Doué (74. Ndjantou).

Trainer: Luis Garcia