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Nations League: Niederlande mit starkem Comeback in Griechenland

Remis in deutscher Gruppe:Oranje mit starkem Comeback in Griechenland

von Gari Paubandt

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Kostas Tsimikas und Crysencio Summerville kämpfen im Nations League Spiel zwischen Griechenland und den Niederlanden um den Ball.

Die Griechen sehen nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit gegen die Niederlande bereits wie der Sieger aus. Nach der Pause kommt das Oranje-Team aber wie verwandelt aus der Kabine.

Griechenlands Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Erfolg gegen Deutschland einen weiteren Sieg nur knapp verpasst. Das Team mit dem Dortmunder Hoffnungsträger Konstantinos Karetsas führte gegen die Niederlande lange, musste sich dann aber mit einem 2:2 (2:0) zufriedengeben.

Die Aufstellungen:  

Griechenland: Tzolakis - Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas - Karetsas (83. Michalidis), Kourbelis, Androutsos (83. Douvikas), Tzolis (18. Masouras) - Pavlidis (71. Pavlidis), Ioannidis (71. Tetteh)
Trainer: Ivan Jovanovic

Niederlande: Verbruggen - Dumfries, J. Timber (78. Zechiel), van Dijk, van de Ven - J. Veerman, Til (46. Rejinders), Timber (46. Gravenberch) - Summerville, Meerdink (70. Zirkzee), R. van Bommel (46. Lang)
Trainer: Xavier Hernandez i Creus

Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)