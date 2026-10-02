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Nations League: Portugal wirbelt in Dänemark - auch ohne Ronaldo

Tor-Spektakel in Kopenhagen:Ohne Ronaldo: Portugal wirbelt in Dänemark

von Michael Krämer

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Der portugiesische Nationalspieler João Cancelo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Dänemark gemeinsam mit seinem Teamkollegen Rúben Neves.

Cristiano Ronaldo ist verärgert abgereist, Portugal gewinnt trotzdem: Bei einem Sechs-Tore-Spektakel in Dänemark trifft das Team von Trainer Jorge Jesus vier Mal.

Einen Tag nach der spektakulären Flucht von Superstar Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft ihren Erfolgslauf in der Nations League fortgesetzt. Inmitten der Schlagzeilen rund um die vielbeachtete Abreise ihres Rekordtorschützen setzte sich die Selecao in Dänemark in einer unterhaltsamen Partie mit 4:2 (2:1) durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Die Aufstellungen:  

Dänemark: Hermansen - Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle (80. Nartey)- Hjulmand (74. Froholdt), Höjbjerg, Daghim (46. Isaksen), Damsgaard (85. Högh), Daramy - Höjlund
Trainer: Brian Riemer

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo (63. Diogo Dalot), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Ruben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes (90+2. Tomas Araujo), Rafael Leao (63. Trincao)- Goncalo Ramos (81. Joao Felix)
Trainer: Jorge Fernando

Schiedsrichter: Mykola Balakin (Ukraine)